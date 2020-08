Hàn Quốc xuất khẩu nhạc kịch về thiên tài Beethoven sang Trung Quốc

Theo tờ Korea Times, vở nhạc kịch Hàn Quốc xuất khẩu sang Trung Quốc - Ludwig: Beethoven the Piano đã được cấp phép biểu diễn ở Thượng Hải từ ngày 22 đến 27.12. Nội dung kể về cuộc đời của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) và cuộc xung đột giữa ông với cháu trai Karl, con của người anh trai Johann, người mà Beethoven muốn nuôi dạy thành một nhạc sĩ.

Cháu trai của Beethoven mong trở thành một người lính nhưng phải theo đuổi giấc mơ của nhà soạn nhạc thay vì của chính mình. Sự cô độc là nguyên nhân khiến nhà soạn nhạc Beethoven cố gắng tìm kiếm tình cảm gia đình ở đứa cháu Karl. Thế nhưng, ông lại làm điều này không đúng cách, khi can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Karl. Chẳng hạn như Beethoven cố gắng ngăn cản không cho Karl được gặp mẹ đẻ trong nhiều năm, bởi ông coi người phụ nữ đó chỉ là gái điếm rẻ tiền.

Vở nhạc kịch có sự tham gia của 3 diễn viên để miêu tả các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của nhà soạn nhạc Beethoven. Đó là lúc Beethoven còn nhỏ, một Beethove trưởng thành và một Beethove tuổi xế chiều hồi tưởng lại cuộc đời mình. Vở nhạc kịch Ludwig: Beethoven the Piano thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc đời của nhà soạn nhạc thiên tài.

Xuất hiện nhân vật hư cấu

Từ năm 25 tuổi, thính giác của Beethoven bắt đầu suy giảm. Năm 27 tuổi, ông chỉ nghe được những tiếng ồn ào và mất thính giác hoàn toàn vào năm 46 tuổi. Lúc đầu, Beethoven là một người tự hào, độc lập và hơi kỳ dị, mất thính giác đã biến đổi ông thành người đa nghi, dễ nóng giận. Beethoven bị điếc hoàn toàn vào cuối cuộc đời nhưng ông vẫn sáng tác và đã coi nghệ thuật âm nhạc là một vinh quang cuối cùng để vượt qua cuộc sống.

Trong vở nhạc kịch Ludwig: Beethoven the Piano, khi nhà soạn nhạc bị mất thính giác, nhân vật hư cấu Marie là người mang lại hy vọng cho ông. Nhân vật hư cấu Marie được mô tả là một phụ nữ đầy tham vọng, mơ ước trở thành kiến trúc sư và truyền cảm hứng cho Beethoven. Theo Korea Times, việc xuất hiện nhân vật Marie làm cho vở nhạc kịch tiến thêm một bước từ vở tiểu sử đơn thuần, đã được thêm thắt các yếu tố đương đại.

Poster vở nhạc kịch ‘Ludwig: Beethoven The Piano’ phiên bản Trung Quốc sẽ được dàn dựng tại Thượng Hải vào tháng 12 Ảnh: Gwasuwon Musical

Khán giả có dịp thưởng thức một số sáng tác nổi tiếng của Beethoven như bản Sonata Ánh trăng, Sonata số 8 thường được gọi là Sonata Pathétique (Bi hùng), “bản giao hưởng định mệnh” - bản giao hưởng số 5 cung đô thứ trong vở Ludwig: Beethoven the Piano. Tất cả nhằm khắc họa rõ nét cuộc đời đầy sóng gió của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven.

Vở Ludwig: Beethoven the Piano đã được công diễn tại Hàn Quốc vào năm 2018. Do năm 2020 là năm kỷ niệm lần thứ 250 ngày sinh của nhà soạn nhạc Beethoven, nên vở nhạc kịch sẽ được trình diễn lần nữa vào ngày 27.9 tại Nhà hát Daehangno ở Seoul (Hàn Quốc).

Vở nhạc kịch Ludwig: Beethoven the Piano sẽ có buổi giới thiệu tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng 9 tới trong khuôn khổ chương trình K-Musical Road Show, do Cơ quan Quản lý nghệ thuật Hàn Quốc và Nhà hát Quảng trường văn hóa Thượng Hải đồng tổ chức. Tại sự kiện này, 6 vở nhạc kịch của Hàn Quốc (bao gồm Thank You Very Strawberry, Fly like a Butterfly, Little Musician, Marie Curie, Xcalibur và Ludwig: Beethoven the Piano) sẽ được giới thiệu. Cho đến nay, Ludwig: Beethoven the Piano là vở nhạc kịch đầu tiên trong số 6 vở vừa nêu của Hàn Quốc được một công ty sản xuất Trung Quốc mua lại bản quyền.