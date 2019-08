Hàng trăm người hâm mộ hào hứng tham dự buổi họp báo phim mới của BTS

Sau thành công của bộ phim Burn the Stage: The Movie, BTS tiếp tục ''chiêu đãi'' người hâm mộ bằng một câu chuyện âm nhạc đầy cảm xúc và những khó khăn đằng sau ánh đèn sân khấu với BTS: Bring The Soul (tựa Việt: BTS: Tâm hồn nhiệt huyết). Bộ phim mới nhất về 7 chiến binh nhà Big Hit Entertainment đưa đến những thước phim chân thực, choáng ngợp và rực lửa từ tour diễn vòng quanh thế giới của nhóm với tên goi Love Yourself.

Tại buổi công chiếu, những màn vũ đạo đỉnh cao của BTS đã được fan tái hiện trên sân khấu ẢNH: BTC

Đó là lý do khiến buổi ra mắt phim tài liệu thứ hai của BTS có sự góp mặt của hàng trăm ARMY (cộng đồng người hâm mộ BTS). Người hâm mộ đã có mặt từ sớm để kịp tham gia các hoạt động liên quan đến thần tượng trước giờ BTS: Bring The Soul được chiếu. Bên cạnh màn nhảy cover bài hát Boy With Luv nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả tại rạp, chương trình còn có nhiều tiết mục hỏi đáp với nội dung xoay quanh nhóm BTS. Các ARMY có mặt tại đây tỏ ra rất am hiểu về thần tượng khi không gặp khó khăn nào từ những câu hỏi hóc búa của ban tổ chức.

Người hâm mộ chuẩn bị sẵn banner, Lightstick để sống trong không khí sôi động của những buổi hòa nhạc BTS ẢNH: BTC

Chia sẻ cảm xúc sau khi thưởng thức những thước phim chân thực và đầy cảm hứng về 7 nam thần tượng xứ Hàn, bạn Mai Anh - khán giả có mặt trong buổi chiếu phim hào hứng: “Sau khi xem xong trailer, mình rất nóng lòng để được chứng kiến BTS không chỉ bùng nổ trên sân khấu mà còn ẩn sau đó là những câu chuyện hậu trường ít người biết thông qua Bring The Soul. Là một ARMY chính hiệu thì không thể bỏ qua một phim này”.

BTS: Bring The Soul không chỉ là những màn trình diễn đầy cảm xúc trên sân khấu với lượng khán giả khổng lồ đến từ nhiều quốc gia, sắc tộc khác nhau, bộ phim còn ghi lại những cảm xúc rất chân thành của những ngôi sao đằng sau cánh gà. Bước khỏi hào quang, những tiếng reo hò trong biển fan bất tận, các thành viên lui về với cuộc sống đời thường, cùng chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn, dự định, trăn trở và cùng đối mặt với lịch trình biểu diễn dày đặc, thường xuyên di chuyển khắp thế giới.

Phim tài liệu mới của BTS được Big Hit tung ra chưa đầy một năm sau khi tác phẩm đầu tiên ra mắt ẢNH: BIG HIT ENTERTAINMENT

Sở dĩ tác phẩm nhận được nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ bởi Burn The Stage: The movie ra mắt năm 2018 đã thu về những phản hồi vô cùng tích cực với doanh thu toàn cầu lên đến 20,3 triệu USD. Tác phẩm này đã xô đổ kỷ lục về lượng vé đặt trước cho một bộ phim tài liệu âm nhạc tại Hàn Quốc và vượt mặt ban nhạc nước Anh - One Direction để sở hữu danh hiệu Phim tài liệu, chương trình hòa nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

BTS: Bring The Soul bắt đầu ra mắt khán giả Việt vào ngày 7.8.