Hành trình 50 năm hội họa của họa sĩ Lê Huy Tiếp

120 tác phẩm hội họa (sơn dầu, acrylic, sơn mài, bút sắt, chì, than, màu nước) và đồ họa tranh in (khắc cao su, khắc kẽm, khắc đồng, in khô, in litho trên đá và bản kẽm, in độc bản, in lưới, in lõm) từ 12 bộ sưu tập bảo tàng và bộ sưu tập tư nhân tại Việt Nam, Úc và Mỹ được trưng bày, trong đó có thể kể đến những tác phẩm như Phố Khâm Thiên sau bom Mỹ (1972), Hòa bình (1986), Thái Bá Vân (1998), Trời và đất (2003), Du thuyền “Cristal Symphonia” (2013), các tác phẩm tranh in như bộ tranh Chiến tranh Việt Nam (1971 - 1973)... Những tác phẩm được trao tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2007 của ông như Chiến tranh (1986), Eva trở về (1997), Môi trường biển (2001) cũng được giới thiệu tại triển lãm.