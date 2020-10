Hấp dẫn loạt phim kinh dị mùa Halloween

Được thực hiện bởi nhà sản xuất của bộ phim vượt ngục từng gây sốt vào năm 2017 Người tù khổ sai (Papillon), bộ phim kinh dị Đồi tuyết máu (Let it snow) ra rạp từ ngày 9.10 xoay quanh chuyến du lịch “chết chóc” của cô gái trẻ Mia và chồng sắp cưới. Vô tình lạc nhau tại một đồi tuyết hoang vắng, cả hai phải tìm cách sống sót trước điều kiện thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt. Chưa dừng lại đó, Mia còn rơi vào tầm ngắm của một tên sát nhân với sở thích giết người rồi vùi xác họ vào tuyết lạnh… Cũng chiếu rạp Việt từ 9.10 là Trại xác sống (The clearing). Phim theo chân hai cha con Tom và Mira trong chuyến đi cắm trại ở công viên để thắt chặt tình cảm. Mira bỗng nhiên mất tích. Cùng lúc đó, đại dịch xác sống bùng phát khiến những người bạn đồng hành của hai cha con biến thành những thây ma khát máu...

Quái vật săn đêm (Sputnik) được chiếu từ 16.10 với câu chuyện kinh dị giả tưởng về một tai nạn tàu vũ trụ cướp đi sinh mạng trưởng phi hành đoàn khiến Konstantin - phi công sống sót - đảm nhận trọng trách lái tàu. Tuy nhiên, trong cơ thể anh có loài quái vật ngoài hành tinh đang ký sinh. Chúng phát triển mạnh mẽ, khống chế thể xác lẫn tinh thần vật chủ. Tatyana, một nữ khoa học gia, được giao nhiệm vụ tách con quái vật đó ra khỏi cơ thể Konstantin. Nhưng càng đi sâu nghiên cứu, cô càng khám phá ra nhiều âm mưu đáng sợ đằng sau sự việc.

Từ 23.10, thêm một bộ phim mới về đề tài zombie sẽ ra rạp với tên gọi Đại dịch xác sống (Alone). Bộ phim là câu chuyện đấu tranh để sinh tồn đầy kịch tính của nam thanh niên Aidan (Tyler Posey thủ vai) khi bỗng một ngày những người hàng xóm của anh bị nhiễm một chủng vi rút lạ và trở thành xác sống. Bị cô lập trong căn hộ với lượng thức ăn có hạn, Aidan phải lựa chọn giữa việc cố thủ tại đây hoặc ra ngoài tìm kiếm sự trợ giúp giữa sự bủa vây của lũ quái vật khát máu.

Ngoài ra, các rạp Việt Nam vẫn đang chiếu các phim kinh dị khác như: Dạ quỷ rừng sâu (The Widow), Dị nhân bóng tối (Transference: Escape the dark)...

Cảnh trong phim Đồi tuyết máu (Let it snow)

Điện ảnh Thái Lan năm nay góp mặt ở rạp Việt 2 bộ phim kinh dị, đó là Ngôi làng chết chóc (Undead - The Lost village) chiếu từ 23.10 và Ngạ quỷ: Tiếng thét đồng gió hú (The Ghoul: Horror at the howling field) chiếu từ 30.10. Với màu sắc kinh dị, máu me xen lẫn hài hước, Ngôi làng chết chóc bắt đầu với nhóm vlogger nổi tiếng trên mạng xã hội và một đoàn làm phim lặn lội tới ngôi làng Nok Rong, thuộc tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) để tìm hiểu về sản vật nổi tiếng ở đây. Nhưng cả nhóm sớm phát hiện ra điều kỳ quái tại ngôi làng này: cứ mỗi đêm trăng tròn, những người dân trong làng mắc phải lời nguyền sẽ trở nên điên loạn, khát máu và tấn công bất cứ ai họ nhìn thấy. Còn Ngạ quỷ: Tiếng thét đồng gió hú cũng có câu chuyện khám phá một ngôi làng bí ẩn, vốn yên bình vào ban ngày nhưng lại trở nên vô cùng rùng rợn vào ban đêm. Hàng loạt sự kiện bất thường xảy ra khiến người dân nơi đây cho rằng một người đàn ông trong làng là ma cà rồng gây ra những vụ án đáng sợ.