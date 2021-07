Hấp dẫn show nhạc online thời giãn cách

Ca sĩ Hồng Nhung cũng biến không gian tại nhà mình thành sân khấu nhỏ và hát các sáng tác của nhiều nhạc sĩ ở nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Những lúc khó khăn, nghệ thuật góp phần giúp mọi người có niềm hy vọng. Chúng ta hiện tại, dù có như thế nào thì cũng cần phải biết cách chấp nhận thực tế và thích nghi. Tôi mong được góp chút giải trí nhạc thơ mùa giãn cách cho các gia đình sau cơm tối quây quần để tâm trạng mỗi người thấy thanh bình ngay cả trong giông bão”. Sau buổi livestream vào tuần qua với 2 ca khúc Giọt sương trên mí mắt (Thanh Tùng) và Quê hương cần nắng do chị mới sáng tác cùng loạt ca khúc phát hành trước đó, Hồng Nhung lại “gây sốt” với ca khúc Có những con đường của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào tối 28.7 khi lời ca ngẫu nhiên trùng hợp: “Đường phố cần một giờ yên lành/Đường nghiêng mình/Và nằm nghe ngóng/Nghe trong đêm/Những cây cành báo tin...”. Ngoài show diễn tại nhà, Hồng Nhung còn xuất hiện với Hà Anh Tuấn trong series âm nhạc và cuộc sống The master of living show.