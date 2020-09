“Hãy dũng cảm đưa phim ra rạp”

Ông Hải chia sẻ bài học điển hình từ hai thị trường điện ảnh lớn của châu Á là Trung Quốc và Hàn Quốc hiện đã khôi phục một cách mạnh mẽ khi những bộ phim “giải cứu phòng vé” là phim nội địa chứ không phải bom tấn nước ngoài. Ở thị trường Hàn Quốc, bộ phim Ác quỷ đối đầu (Deliver Us From Evil) vượt mặt bom tấn nước ngoài ở cuộc đua phòng vé. Trong khi đó, bộ phim Bát Bách (The Eight Hundred) được xem là cứu tinh của điện ảnh Trung Quốc thời hậu Covid-19 . Thế nên, ông Hải tin tưởng phim Việt sẽ đóng vai trò chủ chốt trong công cuộc giải cứu thị trường lúc này.