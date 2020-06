H’Hen Niê rủ hội chị em Ê-Đê nhảy ‘Vũ điệu rửa tay’

Về các hoạt động thiện nguyện, H’Hen Niê cho biết cô vừa tham gia chương trình khởi động chiến dịch Trái tim xanh (do UNICEF Vietnam – Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc đồng hành cùng chính phủ Việt Nam tổ chức) nhằm lên tiếng, chấm dứt bạo lực trẻ em và phụ nữ. H’Hen Niê cùng các khách mời thảo luận về việc bảo vệ, tạo môi trường an toàn cho trẻ em và phụ nữ. Bên cạnh đó, mới đây Hoa hậu còn đồng hành cùng WHO (Tổ chức Y tế thế giới ) chia sẻ thông điệp: “Nói không với thuốc lá chính là bảo vệ cho chính bạn, gia đình và cả thế hệ trẻ em – mầm non của tương lai”.