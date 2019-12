H'Hen Niê tung bộ ảnh gợi cảm trước khi kết thúc nhiệm kỳ

Đầu năm 2019, cô vinh dự được chuyên trang sắc đẹp uy tín thế giới Missosology bầu chọn là Timeless Beauty - Vẻ đẹp vượt thời gian. Trong hai năm đương nhiệm, chân dài sinh năm 1992 còn truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ học tập, phấn đấu với câu nói ấn tượng: “I can do it, you can do it”.