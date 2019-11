Hit của BTS được bình chọn là ca khúc hay nhất Kpop 2019

Cuối cùng, ngôi quán quân thuộc về Boy with luv của nhóm nhạc nam BTS với 70 điểm. Đồng nghĩa với việc Boy With Luv chính là Ca khúc hay nhất Kpop năm 2019 theo khảo sát của Joy News 24.

Những thứ hạng tiếp theo trong top 8 lần lượt là How Can I Love the Heartbreak You’re the One I Love (AKMU) - 17 điểm, Your Shampoo Scent in the Flowers (Jang Beom June) nhạc phim Melo Is My Nature - 16 điểm, Dalla Dalla (Itzy) - 15 điểm, For Lovers Who Hesitate (Jannabi) - 9 điểm, Gotta go (Chung Ha) - 8 điểm, A Poem Titled You (Tae Yeon) nhạc phim Hotel Del Luna - 6 điểm, We all lie (nhạc phim Sky Castle) - 5 điểm.