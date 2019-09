'Hồ Thiên nga' 'cháy' vé

Từng ngón tay như đầu cánh thiên nga, những bước nhảy của vũ công nữ; mồ hôi lưng rịn ra không ngăn được sự say mê - đó là Hồ Thiên nga do Nhà hát Nhạc vũ kịch VN (VNOB) dàn dựng. Những hình ảnh ấy trong trailer vở diễn do Fly on Dust Media House thiết kế được đặt trên nền nhạc da diết. “Lần gần nhất nhà hát dựng đủ cả 4 màn của vở diễn này cũng đã rất lâu rồi. Khi đó, NSND Kiều Ngân múa chính , đạo diễn người Nga”, NSND Hồng Phong nhớ lại.