Hoa hậu Đỗ Nhật Hà trải lòng về hành trình chuyển giới

Xuất hiện cùng mẹ trong tập 12 Mẹ tuyệt vời nhất trên kênh VTV9, The Tiffany Vietnam 2018 Đỗ Nhật Hà đã có cơ hội trải lòng về tất cả khó khăn từng trải qua. Và đây cũng là lần đầu tiên mẹ cô xuất hiện trên sóng truyền hình cùng con gái.

Nói về mẹ của mình, Đỗ Nhật Hà xúc động chia sẻ: “Hôm nay để đưa mẹ tới chương trình không phải là điều dễ dàng, đây cũng là lần đầu tiên mẹ con tiếp xúc với truyền thông. Con có một lòng biết ơn vô cùng lớn bởi vì mẹ không chỉ sinh ra, nuôi nấng con trưởng thành mà ở độ tuổi con nghĩ mẹ đã có sự yên ổn nhất định rồi, thì lại một lần nữa mẹ phải đối mặt với sóng gió ập đến”.

Những ngày đầu, mẹ Đỗ Nhật Hà dường như không chấp nhận được sự thật. Sau khi đưa Đỗ Nhật Hà đi khám bác sĩ bất thành, cô lại động viên, an ủi thậm chí la mắng vì muốn con trở thành chàng trai đúng nghĩa. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến ngày cô bình tĩnh đối diện sự thật và nhẹ nhàng tâm sự cùng con. Giây phút Hà khẳng định “muốn làm con gái”, cô Đào mới cảm thấy thực sự hết hy vọng và từ bỏ suy nghĩ chữa trị cho con.

“Em nghĩ nó đã quyết định như vậy rồi thì cho nó sống thật luôn. Chứ bây giờ mình cứ cản, cứ la này nọ thì cũng không có được gì. Em về em nói với ba Hà là quyết định như vậy để em đưa con đi Thái Lan giải phẫu. Ba Hà lúc đó làm đùng đùng lên ghê lắm, ba Hà đòi bỏ nhà đi luôn. Thì lúc đó em mới bình tĩnh giải thích đó là giới tính của con chứ không phải do con muốn, em khuyên ba Hà hãy cho con sống thật với giới tính chứ la mắng hay tạo áp lực cũng không được gì mà còn khiến cả gia đình cùng buồn, cuộc sống trở nên ảm đạm”, cô Đào xúc động kể lại với NSND Hồng Vân.

Khi nghe lời đề nghị phẫu thuật chuyển giới từ con, điều đầu tiên cô Đào quan tâm chính là sự an toàn về sức khoẻ. Tuy nhiên sau khi nghe con giải thích cặn kẽ, tìm hiểu rõ ràng và gặp gỡ những người từng chuyển giới thành công, mẹ Nhật Hà đã gật đầu đồng ý.

Khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, chàng trai Đỗ Nhật Tân từng rung động trước bạn nam khác nhưng không dám bày tỏ. Trong trường cũng có những người bày tỏ thái độ kỳ thị, chọc ghẹo nhưng may mắn Tân luôn được các bạn nam cùng lớp kịp thời bênh vực. Tất cả những lý do kể trên đã thôi thúc Đỗ Nhật Tân quyết tâm thực hiện phẫu thuật chuyển giới tìm lại chính mình và trở thành cô gái xinh đẹp mang tên Đỗ Nhật Hà.

Ban đầu dự tính cho Nhật Hà sang Thái Lan một mình tuy nhiên gần đến ngày khởi hành cô Đào lại quyết định đi cùng con dẫn đến việc kinh phí bị thiếu. Điều này khiến cô Đào mạnh dạn nói chuyện với ông xã một lần nữa để xin thêm chi phí đi lại. Đặc biệt trước khi sang Thái phẫu thuật chuyển giới, Nhật Hà đã viết lá thư để nói hết tâm tư, nguyện vọng mong ba sẽ hiểu cho suy nghĩ cảm nhận của mình.

“Sau khi chị con đi du học thì tình cảm ba dành cho con rất nhiều, nhưng mà từ lúc con muốn trở thành con gái thì hai cha con ở chung nhà mà không nói với nhau câu nào. Mọi thứ lúc đó áp lực lắm, không chỉ do con, do ba mà còn do mẹ nữa. Con rất thích những lúc ba gọi điện hỏi thăm, quan tâm chị. Trong lá thư con nói với ba rằng đây không phải lần con đi làm đẹp hay cho mọi người thấy như nào hết. Cái này như quyết định một là sống hai là chết. Con chỉ mong nếu con có cơ hội trở về thì ba hãy xem con như một người con gái bình thường, như là chị của con”, Đỗ Nhật Hà rơi nước mắt khi nói về bức thư từng gửi ba.

Kể với NSND Hồng Vân về khoảng thời gian đưa con đi giải phẫu, mẹ Nhật Hà không kìm được nước mắt: “Lúc đó giải phẫu phần dưới rất nguy hiểm, cái đó là giữa sống và chết chứ nó không phải như phẫu thuật bình thường. Em thấy cái đó nguy hiểm nên ở lại canh cho con bình phục rồi, ổn rồi thì mới làm phần trên. Em ở với con 10 ngày sau đó mới về nhà để lo công việc, đi làm".