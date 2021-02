Hoa hậu Giáng My đóng kịch do nhà thiết kế Sĩ Hoàng và bạn bè đầu tư

Khóc giữa trời xanh có phần diễn xuất của Hoa hậu Giáng My trong vai Thái hậu Vân Dung. Đây là lần đầu tiên Giáng My đóng kịch, nếu không kể vở kịch từ năm chị 17 tuổi xa lắc xa lơ chỉ đóng “tài tử”. Chị đi theo âm nhạc, rồi làm truyền thông, đóng phim, vừa nổi tiếng, vừa giàu có và rất bận rộn. Thế nhưng vì cảm động trước tấm lòng yêu nghệ thuật và chăm lo cho lớp trẻ của nhóm Sĩ Hoàng mà chị nhận lời tham gia vở kịch.

Qua thành công của vở kịch lịch sử Yêu là thoát tội, đã diễn được 99 suất, khán giả chủ yếu là học sinh và sinh viên của nhiều trường học tại TP.HCM, tác giả Lê Chí Trung viết tiếp kịch bản Khóc giữa trời xanh (tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn Nguyên Phùng). Ông nói: “Cũng như Yêu là thoát tội, tôi cảm tác từ nhân vật Nguyễn Trãi, nay tôi cảm tác về Thái sư Lê Văn Thịnh đời nhà Lý nên viết kịch bản này. Tôi nói cảm tác vì tuy bám vào lịch sử nhưng có những chi tiết hư cấu, tưởng tượng, vì thế đã đổi tên các nhân vật”.

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng và họa sĩ - NSƯT Lê Văn Định (phải) nổi tiếng trong làng thiết kế sân khấu ẢNH: H.K

Thái sư Lê Văn Thịnh người tỉnh Bắc Ninh, là nhân vật rất giỏi giang, cùng với danh tướng Lý Thường Kiệt làm nên hai cánh tay văn - võ đắc lực cho vua Lý Nhân Tông. Năm 25 tuổi, ông đỗ đầu Nho học tam trường (tương đương Trạng nguyên sau này); đến 35 tuổi, ông giữ chức Thái sư. Ông từng đi sứ sang nhà Tống, chỉ dùng biện luận mà đòi lại được 6 huyện miền Bắc bị nhà Tống chiếm giữ. Ông làm nên nhiều công trạng nhưng cuối cùng bị án oan, bị đi đày, rồi mất năm nào không rõ. Trong truyền thuyết về vụ ảo thuật hóa hổ ở hồ Dâm Đàm, trong bối cảnh triều đình lục đục thời Thái hậu Ỷ Lan, có những khoảng tối là "mảnh đất" cho người cầm bút khai thác.

Tác giả Lê Chí Trung mê lịch sử, ông nói lịch sử có quá nhiều nhân vật và sự kiện độc đáo, ông quyết tâm chấp bút. Và suy cho cùng thì kể chuyện sử cũng là mượn chuyện xưa nói chuyện nay, rút ra bài học quý giá cho cuộc đời.

Nhóm làm kịch của NSND Hoàng Yến và nhà thiết kế Sĩ Hoàng cũng mê lịch sử và cũng quyết tâm đem sử đến cho lớp trẻ. Từ thành công của Yêu là thoát tội do NSND Hoàng Yến đầu tư, bây giờ nhà thiết kế Sĩ Hoàng đã kéo thêm bạn bè vào đầu tư cho Khóc giữa trời xanh và được Nhà hát TP.HCM hỗ trợ sân khấu biểu diễn. Sĩ Hoàng nói: “Hầu hết chúng tôi - từ nhà đầu tư cho đến nghệ sĩ tham gia biểu diễn, đều là người của ngành sư phạm, chúng tôi lấy tiêu chí giáo dục làm hàng đầu khi dựng kịch bản. Dựng kịch bản lịch sử, không chỉ giúp các em hiểu và yêu lịch sử, mà còn giúp các em có thói quen đến rạp, thói quen thưởng thức nghệ thuật sân khấu. Đặc biệt nhờ được Nhà hát TP.HCM hỗ trợ thì các em sẽ được bước vào một không gian lý tưởng, tâm thế sẽ rất khác”. Nhà thiết kế Sĩ Hoàng hứa sẽ đồng hành với lớp trẻ bằng cách thể hiện vở diễn với màu sắc đương đại, từ thiết kế cho tới âm nhạc, trang phục…

Và người đóng vai Lê Văn Thịnh chính là Sĩ Hoàng. Anh tự nhận mình là “kẻ ngoại đạo”, nhưng kể từ khi được đạo diễn Ái Như “ép” lên sân khấu Hoàng Thái Thanh diễn một lèo mấy vai, sau đó làm việc với NSND Hoàng Yến, được giao vai thái giám Nguyễn Hiền trong vở Yêu là thoát tội, thì anh tự tin hơn. Anh nghĩ mình sẽ thể hiện tốt thân phận của nhân vật Lê Văn Thịnh. Sĩ Hoàng còn kiêm luôn vai trò thiết kế phục trang cho vở. Anh nói nhờ lợi thế nắm được kịch bản cùng tham gia biểu diễn, anh sẽ hiểu rõ nhân vật hơn, vì vậy thiết kế dễ dàng hơn.

Trong khi đó, vóc dáng, gương mặt của Hoa hậu Giáng My toát lên vẻ sang trọng, uy nghi rất hợp với nhân vật Thái hậu Vân Dung. Chị cười bảo khi đóng phim cũng hay được giao vai hoàng hậu, thái hậu. Điều bất ngờ là Giáng My vẫn còn rất trẻ so với tuổi 50 của chị. Chị không hề giấu tuổi, lại còn tiết lộ nhờ ăn uống lẫn sinh hoạt giản dị mà chị giữ được nhan sắc lâu bền. Giáng My bộc bạch: “Tôi cũng muốn làm mới mình xem sao, đóng kịch cũng làm mình phấn khích”.