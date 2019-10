Hoa hậu Ngọc Diễm tầm soát ung thư vú 3 tháng một lần vì khối u

Chiến dịch “nơ hồng” đã khởi động từ năm 1992 và cho đến nay vẫn không ngừng được tuyên truyền để nâng cao nhận thức về ung thư vú, bệnh ung thư phổ biến nhất và gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ. Có mặt trong buổi tọa đàm các vấn đề về nữ giới cùng với cựu hoa khôi thể thao Kim Oanh, Anh Thơ - bà xã diễn viên Bình Minh, diễn viên Trương Ngọc Ánh... Ngọc Diễm đã mạnh dạn chia sẻ những vấn đề quan trọng của phụ nữ thời đại 4.0 khi đảm nhận vai trò host cùng MC Liêu Hà Trinh.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 cho rằng đối với phụ nữ quan trọng nhất là biết yêu thương mình. Mỗi người nên quan tâm đến vấn đề sức khỏe , thể chất, tinh thần, để luôn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng chăm sóc những người thân yêu của mình. Theo Ngọc Diễm, phụ nữ lựa chọn con đường kinh doanh rất dễ căng thẳng, cho nên, dù bận rộn đến đâu cũng rất cần quan tâm sức khỏe, ngoại hình và cân bằng cảm xúc cá nhân. Cô cho biết mình hướng đến lối sống cân bằng, có mục tiêu nhưng không quá tham vọng và chia đều thời gian cho những giá trị mà cô tin tưởng. Ngoài giờ làm việc, cô dành thời gian cho Yoga, chăm con, đọc sách và tham gia những hoạt động cộng đồng

Ngọc Diễm cho biết cô được truyền cảm hứng rất nhiều từ các trường hợp bản lĩnh đối mặt với căn bệnh quái ác của các khách mời Ảnh: Thành Nguyễn Theo nữ MC gốc Khánh Hòa, hiểu biết giúp bạn vượt qua được nỗi sợ hãi. Hiểu biết giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn dựa trên sự trang bị thông tin một cách đầy đủ Ảnh: Thành Nguyễn

Đặc biệt, trong “tháng nơ hồng”, tọa đàm cũng mang đến một nội dung chia sẻ vô cùng ý nghĩa nhằm tuyên truyền mọi người quan tâm và ý thức hơn đến căn bệnh ung thư vú. Ngọc Diễm tiết lộ cách đây vài năm, trong lần đi tầm soát cô được bác sĩ thông báo trong ngực có khối u. Rất may sau các đợt khám chuyên sâu, bác sĩ thông báo khối u lành tính. Không chủ quan, Ngọc Diễm cho biết cô rút ngắn chu trình tầm soát, theo đó mỗi 3 tháng đều đến bệnh viện kiểm tra, để an tâm và chủ động trong việc phòng chống bệnh tật. Tại tọa đàm, Ngọc Diễm xúc động khi nghe các câu chuyện không may của nhiều chị em khi được thông báo khối u ác tính. Tuy nhiên sau đó các chị đã can đảm đối mặt và chia sẻ câu chuyện vượt qua bệnh tật của mình.

Cô ấn tượng trước những chia sẻ của bác sĩ Basma M’Barek, Trưởng trung tâm điều trị ung thư hi vọng thuộc Bệnh viện FV. Bà cho rằng: "Một trong những cách để người phụ nữ có thể chống chọi lại bệnh tật nói chung cũng như căn bệnh ung thư vú nói riêng, đó là hãy sống đúng với bản thân mình, hãy thể hiện niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận lẫn hạnh phúc với tất cả mọi người thay vì che giấu chúng và tự chịu đựng. Sự chịu đựng chỉ khiến cho tinh thần của chúng ta bị kìm hãm lại và đó là một trong những nguyên nhân có thể gây ra mầm bệnh”.