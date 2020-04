Hoa hậu Ngọc Hân lần đầu 'xuống tóc', tiết lộ lý do bất ngờ

Hàng loạt người đẹp như Ngô Thanh Thanh Tú, Nguyễn Ngọc Nữ, Trương Thị May... đều tỏ ra bất ngờ trước việc đổi phong cách của Ngọc Hân. Đỗ Mỹ Linh viết: "Ồ mai gót (Oh my God), chị tôi chất chơi người dơi thế này". Chia sẻ với Thanh Niên, Hoa hậu người Hà Nội cho biết cô cắt tóc để tiện việc chăm sóc trong mùa dịch, không cần phải ra tiệm để tạo kiểu và tranh thủ làm mới mình nhân dịp vừa đón tuổi 30.