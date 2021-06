Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời: Ký ức về hoa hậu đam mê thể thao

Hoa hậu NguyễnThu Thủy sinh năm 1976. Chị đoạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam vào năm 1994 do Báo Tiền Phong tổ chức, khi đang là sinh viên Học viện Ngoại giao. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1994, Thu Thủy ít tham gia các sự kiện giải trí. Cô sang Mỹ du học ngành quản trị kinh doanh rồi trở về Việt Nam hoạt động với vai trò doanh nhân. Ngoài ra, chị còn gắn bó với công việc người dẫn chương trình truyền hình. Theo thông tin từ gia đình, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời lúc 4 giờ 30 phút ngày 5.6 do đột quỵ. Lễ viếng vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 8.6 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11 giờ 45 ngày 28.6. Hỏa táng tại nghĩa trang Hoàn Vũ, an táng tại quê nhà.