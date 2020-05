Hoa hậu Thanh Khoa tiết lộ mối quan hệ với Tiến Anh sau 'Người ấy là ai'

Thanh Khoa là nữ chính trong tập 3 Người ấy là ai . Cô từng đăng quang Hoa hậu Sinh viên thế giới 2019 và gây chú ý bởi câu chuyện phát hiện tiểu tam trên giường bạn trai. Tham gia show hẹn hò này, người đẹp được dàn cố vấn là Hương Giang, Anh Đức, Miu Lê và Anh Tú hướng dẫn tìm kiếm chàng trai độc thân. Trải qua các vòng, chân dài lựa chọn đúng Tiến Anh, chàng trai có bảng màu xanh để hẹn hò, tạo nên cái kết đẹp cho tập phát sóng này. Sau chương trình, Thanh Khoa có dịp chia sẻ về mối quan hệ của cả hai: “Hiện tại chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu, vẫn còn quá sớm để kết luận mọi thứ vì thời gian và thử thách là những chất liệu vô cùng quan trọng để hình thành nên tình cảm bền vững. Tôi mong sau chương trình, chúng tôi sẽ được chào đón nhiều hơn, có cơ hội phát triển về mặt tình cảm và sự nghiệp song song để cùng nhau trở nên tốt hơn mỗi ngày”.

Tuy nhiên, lựa chọn của Thanh Khoa cũng khiến không ít khán giả tranh cãi. Nhiều người cho rằng việc Tiến Anh nhỏ tuổi hơn và phải yêu xa là một trở ngại lớn trong chuyện tình cảm của họ. Nói về điều này, Hoa hậu Sinh viên Thế giới khẳng định: “Trước đây, tôi đã trải qua ba mối tình. Tất cả những người đó đều là những người bình thường. Nếu đã yêu, tôi không quan trọng tuổi tác, quốc tịch, giàu nghèo. Thứ tôi quan tâm nhất là tình cảm phải xuất phát từ sự chân thành và nồng ấm từ trái tim, sự nỗ lực phấn đấu để khiến bản thân mình và đối phương cùng nhau phát triển mỗi ngày. Tôi cảm thấy ở Tiến Anh có nhiều năng lượng tích cực khiến tôi bị thu hút. Bạn ấy còn có nụ cười rất ấm áp làm tôi có cảm giác người này sẽ khiến tôi cười thật nhiều khi ở bên cạnh. Trong mắt tôi, chàng trai này còn là người cầu tiến và chăm chỉ, tôi rất thích người có bản tính biết phấn đấu như vậy”.

Trước đó, Thanh Khoa từng gây chú ý khi chia sẻ về chuyện từng bị người cũ phản bội Ảnh: BTC

Thanh Khoa thừa nhận mình là người cuồng công việc nên khi có thời gian nghỉ ngơi, cô luôn muốn được bên cạnh người yêu. Thanh Khoa cũng từng trải qua mối tình hơn ba năm nhưng sau đó kết thúc vì không thể yêu xa. Bản thân người đẹp muốn đối phương đầu tư vào thời gian ở cạnh mình để phát triển mối quan hệ bền vững. Với quan điểm này, Thanh Khoa vẫn quyết định chọn Tiến Anh để hẹn hò dù chịu cảnh “kẻ Nam người Bắc" vì trong cuối năm nay, Tiến Anh sẽ vào phát triển sự nghiệp ở TP.HCM. Khi được hỏi về việc có chia sẻ về chuyện tình trước đó cho nam chính, Thanh Khoa thẳng thắn: “Tôi là người sống cho hiện tại nên ít khi nhắc về quá khứ nếu không cần thiết. Tôi luôn tạo năng lượng tích cực cho người bên cạnh, đặc biệt là những người tôi yêu thương nên tôi rất hạn chế nhắc về những chuyện không vui đã qua”.

Sau chương trình, bên cạnh những ý kiến ủng hộ, cũng có không ít người cho rằng người đẹp sinh năm 1994 phù hợp với chàng trai độc thân từng bị cô loại trước đó hơn. Chia sẻ về quyết định của mình, Thanh Khoa cho biết: “Tôi nghĩ rằng điều gì diễn ra cũng có lý do của nó. Tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của mình và mong rằng khán giả cũng ủng hộ quyết định của tôi. Tôi biết điều gì phù hợp cho bản thân và dù lựa chọn của tôi có an toàn, thì cũng là do tôi muốn một cái kết viên mãn cho bản thân sau những sóng gió trong chuyện tình cảm trước đây”.

Thanh Khoa cho rằng ở Tiến Anh toát ra nguồn năng lượng tích cực khiến cô quyết định lựa chọn Ảnh: BTC

Đồng thời, Hoa hậu Sinh viên thế giới 2019 khẳng định bản thân không ái ngại hay lo lắng trước quan điểm những cặp bước ra từ gameshow hẹn hò thường khó nên duyên. Cô cho rằng tình yêu không chỉ đơn giản là việc gặp gỡ trong thời gian ngắn vài tiếng đồng hồ hoặc qua vài thử thách mà phải có quá trình tìm hiểu, cùng nhau vượt qua những biến cố trong cuộc sống . “Đến với chương trình là tạo cơ hội cho mình đi tìm hạnh phúc nhưng có thành đôi hay không còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Nhưng nếu cả hai thật sự quan tâm và dành sự chân thành cho nhau đủ lớn để cùng nhau vượt qua những trở ngại đó thì sẽ có cái kết ngọt ngào như cặp đôi Thiên Nguyện và Cẩm Tú”, chân dài cho hay.

“Mặc dù trải qua nhiều lần đổ vỡ trong tình cảm nhưng tôi vẫn yêu chân thành hết mình. Tuy nhiên có lẽ trong cuộc đời mình sẽ chỉ có một lần dốc toàn tâm toàn sức yêu một cách như thể đó là lần cuối cùng. Sau lần đó thì chúng ta vẫn sẽ yêu, nhưng bằng cách trưởng thành hơn, không còn bồng bột, nông nỗi và say mê như lúc đầu nữa. Nên hiện tại bất cứ mối quan hệ nào tôi đều đầu tư tình cảm một cách nghiêm túc nhưng lại không kỳ vọng quá cao. Vì hiện tại tôi còn guồng quay của cuộc sống, chăm lo cho gia đình, tập trung phát triển sự nghiệp sau khi đạt được danh hiệu Hoa hậu Sinh viên thế giới và cũng không thể lơ là việc học. Tôi là người luôn ưu tiên cho công việc và khao khát cống hiến cho nghề nên cũng không thể dồn hết sức lực cho tình yêu như thuở còn thơ ngây nữa”, Thanh Khoa chia sẻ thêm.