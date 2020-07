Hoa hậu Tường Linh nhờ công an can thiệp về tin đồn liên quan đường dây bán dâm ngàn đô

Mở đầu buổi trò chuyện, Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017 Tường Linh cho biết, lẽ ra cô không muốn sự việc lại ồn ào lên một lần nữa vì bản thân không liên quan gì đến câu chuyện bán dâm 30.000USD thời gian qua. “Ban đầu tôi cứ nghĩ chuyện thị phi trong showbiz cũng là điều bình thường, hay là mình cứ im lặng rồi mọi chuyện sẽ qua, không giải thích hay chứng minh. Nhất là thông tin chỉ xuất hiện trên mạng xã hội . Tuy nhiên, sự việc ngay sau đó đi quá giới hạn và ảnh hưởng nặng nề đến danh dự của tôi, nhất là bố mẹ đang phải chịu đựng ở quê nhà Phú Yên nên tôi buộc phải lên tiếng”, Tường Linh nói.

Đã gởi đơn đến các cơ quan chức năng

Tường Linh kể, sự việc cô vướng vào tin đồn này là vào ngày 14.7, một nguồn tin chia sẻ trên mạng xã hội (facebook cá nhân) về việc có thêm sao hạng A liên quan đến đường dây "tú ông ngàn đô" Lục Triều Vỹ khiến dư luận xôn xao. Trong chia sẻ này có gợi mở một số tình tiết cụ thể như: Cô gái tên Linh, có loạt danh hiệu từ nhiều cuộc thi sắc đẹp, không phải bước ra từ Hoa hậu VN… Dân mạng không tìm hiểu đúng sai, ngay lập tức khoanh vùng và gọi tên Nguyễn Đặng Tường Linh vào cuộc với tốc độ chia sẻ cực nhanh. Hình ảnh, thông tin của Tường Linh trên trang cá nhân đã nhận rất nhiều lời thô bỉ, bình phẩm dù cô tung bằng chứng khẳng định hoàn toàn không liên quan đến sự việc này.

“Vào ngày 15.7, tôi hoang mang cực độ nên quyết định tìm gặp luật sư với mong muốn được giúp đỡ bảo vệ danh dự của mình. Nguồn tin đăng tải thông tin úp mở khiến dư luận nhắm đến tôi cũng liên tiếp 2 lần đính chính khẳng định người được nhắc trong đường dây tú ông không phải cô Nguyễn Đặng Tường Linh. Tuy nhiên, dân mạng vẫn không có dấu hiệu ngưng lại. Rất nhiều những diễn đàn đã đăng tải hình ảnh của tôi kèm lời bịa đặt, vu khống một cách trắng trợn khiến cuộc sống của tôi cũng như gia đình đảo lộn”, Tường Linh kể.

Chị tiết được dân mạng cho là “trùng khớp” là tài khoản mạng xã hội của Tường Linh trong 3 ngày xảy ra sự việc bắt Lục Triều Vỹ không đăng bất kỳ thông tin gì. “Nhưng thật ra là đã 5 ngày tôi không đăng gì cả bởi câu chuyện liên quan đến tình cảm cá nhân”, người đẹp giải thích.

Tường Linh còn trích xuất hình ảnh từ camera cho thấy cô đã ở nhà trong 3 ngày ở nhà khi sự việc ồn ào liên quan đến đường dây bán dâm diễn ra. Cô còn nhờ an ninh mạng can thiệp. Cụ thể, cô đã gửi đơn đến Phòng cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM (PC02) để nhờ sự giúp đỡ, đồng thời ủy quyền cho Luật sư Nguyễn Minh Thuận (Công ty luật sư Sài Gòn ) làm việc với những tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin sai lệch về mình. Tường Linh đồng thời thu thập và cung cấp đủ các bằng chứng như tin nhắn xuyên suốt với bạn bè trong thời gian sự việc diễn ra; camera chứng minh cô liên tục ở nhà trong tháng 7.2020.

Bố mẹ bị ảnh hưởng nặng nề đến nỗi không dám ra khỏi nhà

Người đẹp còn rưng rưng kể về bố mẹ đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề và không dám ra khỏi nhà. “Những ngày qua cuộc sống của tôi xáo trộn hoàn toàn. Chưa bao giờ tôi nghĩ chuyện này lại ập đến với tôi cùng gia đình. Bố mẹ của tôi phải chịu rất nhiều áp lực từ những người xung quanh vì một thông tin hoàn toàn bịa đặt, vu khống. Trong những ngày qua, tôi thu thập những bằng chứng để tự bảo vệ danh dự, nhân phẩm của mình. Đồng thời, tôi cũng liệt kê danh sách những cá nhân, tổ chức có đăng tải thông tin xúc phạm tôi. Có thể chia sẻ của các bạn chỉ là niềm vui nhất thời, nhưng tiếng xấu, nỗi ô nhục này tôi và gia đình phải mang mãi về sau. Những người ở quê không biết thông tin nào là chính thống và tin đồn. Họ cứ thấy đăng báo là nghĩ sự việc đã được xác thực. Ở quê cứ nghĩ như vậy là chính xác nên công kích gia đình rất nhiều. Bố tôi làm trong quân đội, mẹ làm giáo viên trường chuyên. Bố mẹ luôn an ủi nhưng tôi biết họ chịu đựng rất nhiều. Tôi thấy dù mình không làm sai nhưng nếu cứ im lặng, không giải thích thì bố mẹ gánh chịu, bị tấn công…Tôi thấy mình quá bất hiếu nên tôi cần lên tiếng làm rõ vấn đề”, Tường Linh khẳng định.

Luật sư Nguyễn Minh Thuận (đại diện Tường Linh tại buổi gặp gỡ báo chí) cho rằng: “Một số người sẽ nói không có lửa làm sao có khói. Nhưng sự thật có những câu chuyện không có lửa vẫn có khói. Nhiều trường hợp nói không thành có. Điều mà tôi lo lắng nhất nếu không lên tiếng thì người đọc sẽ tin vào những thông tin trên các trang mạng không chính thống. Điều đó đã từng diễn ra rồi. Nên tôi nghĩ buổi gặp hôm nay rất cần thiết”.

Tường Linh cũng nói rõ hơn thời gian 5 ngày không viết gì trên mạng xã hội đó là lúc cô và bạn trai giận nhau. “Khi sự việc xảy ra, bạn trai qua nhà ôm tôi để an ủi. Mấy hôm nay anh là người cùng tôi giải quyết sự việc để tôi cùng gia đình không bị oan ức”, Hoa hậu nói.

Nguyễn Đặng Tường Linh (26 tuổi) quê gốc Phú Yên, từng đoạt danh hiệu Hoa hậu sắc đẹp châu Á 2017 và tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp như: The Face Vietnam 2017, Hoa hậu Liên lục địa 2018, Hoa hậu Hoàn vũ VN 2019…