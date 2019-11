Hoa hồng trên ngực trái tập 33: Bảo tỏ tình với Khuê dù vợ cũ 'phá đám'

Hoa hồng trên ngực trái tập 32 có những diễn biến thú vị khi Khuê bất ngờ xin nghỉ việc ở công ty của Bảo vì muốn toàn tâm toàn ý cho việc nấu nướng, bán cơm online. Bảo tuy không vui nhưng tôn trọng quyết định của Khuê. Anh còn “mớm” lời rằng bất kể khi nào Khuê cần thì đều có thể gọi cho anh. Khuê chính thức thuê được một căn nhà rộng hơn, đón bố mẹ về ở chung và phụ việc giúp cô.

Khuê bị Ngân mỉa mai là đã chèo kéo Bảo... ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong một diễn biến khác San bị sếp chèn ép giải quyết sự cố ở công ty. Vốn là người rõ ràng và nhiệt tình trong công việc. San quyết định bồi thường số tiền lớn cho khách hàng bị ngộ độc sản phẩm bánh của công ty. Sếp trực tiếp đã không vừa lòng với cách làm này của San vì cho rằng quá tốn tiền nên đã quát mắng cô thậm tệ. Khang nghe được đã xông thẳng tới dằn mặt sếp và dọa đuổi việc ông ta. Có lẽ cổ đông đứng sau công ty này chính là gia đình Khang, mà ở đây chính là bố dượng giàu có. Sự ra mặt bênh vực của Khang lại khiến San tức giận vì cho rằng Khang ỷ thế “con ông cháu cha” nên mới tự tin như thế. Bị “chị đẹp” quở trách, Khang không biết mình sai ở đâu. Sau khi trở về nhà, gặp mẹ, nghe lời khuyên của mẹ rằng đàn ông phải tự tin và phải có sự nghiệp của riêng mình. Nên anh hứa sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của bố dượng quản lý toàn bộ công ty gỗ mới thành lập của gia đình.

... Điều này đã khiến Khuê rất khó chịu, đến "mắng vốn" Bảo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hoa hồng trên ngực trái tập 32 còn có tình tiết hấp dẫn khi Hùng trợ lý của Thái xuất hiện trở lại, cản đường xin việc của Thái ở công ty mới. Anh này “đâm thọt” lý lịch của Thái với sếp mới nên Thái đã không được ký hợp đồng chính thức. Một tình tiết khác gây cấn đã hé lộ trong tập này là hình như Giang và Trà buôn lô ma túy lớn đã bị tóm và ông Thông đã đến “dọa” để nhờ bà Dung luật sư cứu con. Vì trước đó chính bà Dung đã từng tìm cách “lách” để cứu Giang và Trà thoát khỏi án tù vì tội buôn ma túy nên giờ bị ông Thông “nắm thóp”.

Khang mời Thái về làm việc ở công ty gia đình anh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hoa hồng trên ngực trái tập 33 tối nay 27.11 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục hé mở những tình tiết thú vị hơn khi Khuê mang cơm đến giao ở văn phòng của Ngân vợ cũ Bảo đã bị cô này mỉa mai: “Ly hôn, hai đứa con, tôi đang tự hỏi cô lấy đâu sự tự tin để chèo kéo anh Bảo như thế”. Điều này đã khiến Khuê rất khó chịu đến gặp thẳng Bảo “mắng vốn” chuyện mình bị Ngân xách mé những điều nhảm nhí. Lúc này Bảo đã chính thức tỏ tình với Khuê: “Đúng là không có chuyện em chèo kéo anh mà ở đây là anh thích em. Anh thích em thực sự”.

Ở một cảnh khác, Khang đã mời Thái về làm việc ở công ty của mình. Thái bất ngờ về sự bề thế của công ty nên Khang đã tự tin khẳng định: “Tôi đã từng nói với anh, nhà tôi không có gì ngoài tiền mà. Sở dĩ tôi mời anh về đây làm vì tôi biết anh sẽ làm tốt hơn tôi rất nhiều”.

Thái viện lý do vì các con để níu kéo tình cảm của Khuê ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hoa hồng trên ngực trái tập 33 còn có cảnh Thái cố níu kéo tình cảm của Khuê với lý do vì các con và hỏi thẳng vợ cũ về người đàn ông lúc trước đưa Khuê về khi cô say rượu giờ lại đang tiếp cận Khuê, nhưng Khuê đã thẳng thắn nói rằng chúng ta đã tự do rồi mà.

Hoa hồng trên ngực trái tập 33: Khuê có chấp nhận tình cảm của Bảo? Vợ cũ của Bảo có giở thêm chiêu trò gì để phá đám không? Thái có tu chí làm ăn và tử tế làm việc cho công ty gia đình Khang không?