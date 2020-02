'Họa mi nước Anh' Adele ra mắt album mới vào tháng 9 năm nay

Trước đó, sau khi giải Oscar 2020 kết thúc (diễn ra ngày 9.2, giờ Mỹ) ở Los Angeles, tại tiệc hậu Oscar, Adele gặp gỡ đồng nghiệp và được cho là "kém sắc" so với hồi nữ diễn viên chưa tham gia vào quá trình giảm cân khắc nghiệt. Chủ nhân bài hit Rolling in the deep hôm đó mặc váy da beo, vẽ mắt đậm và đeo khuyên tai tròn to bản, trông khác lạ và dữ dằn.