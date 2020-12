Họa sĩ Phan lần đầu ra mắt truyện tranh dài kỳ

Slice of life là một trong những thể loại phổ biến nhất của truyện tranh với đặc trưng miêu tả nhẹ nhàng và tự nhiên cuộc sống thường nhật của nhân vật. Trên tinh thần này, tác phẩm của Phan xoay quanh thị trấn mang tên Hoa Mười Giờ , nơi toàn bộ trẻ con đều ra đời vào lúc mười giờ sáng. Đám con nít tinh nghịch Ổi, Cóc, Mận, Xoài… thường tụ tập nghĩ ra đủ thứ chiêu trò mà trẻ em Việt Nam những năm “một nghìn chín trăm chín mấy” từng trải qua. Bọn nhỏ tụ tập với nhau sau những giờ học, say mê những quyển truyện tranh mỏng tang hay các tựa phim bộ trong các cuốn băng video to đùng, những kỷ niệm đáng nhớ và mang tính “độc nhất vô nhị”, khi mà điện thoại thông minh hay mạng xã hội vẫn là… những khái niệm gì đó cao siêu chưa ai có thể tưởng tượng.