Hoãn chiếu năm lần bảy lượt, 'The New Mutants' sắp được ra rạp

Nhờ việc sở hữu hãng 20th Century, một trong những studio sản xuất The New Mutants, cuối cùng Disney cũng đã nắm trong tay nhóm dị nhân trẻ bước ra từ truyện tranh Marvel từ chính 20th Century. Đây là một trong những dự án "dài hơi mỏi cổ" nhất trong "vũ trụ phim" dị nhân, ăn theo thương hiệu X-Men do Stan Lee và Jack Kirby sáng tạo nên. Disney vừa xác nhận bộ phim The New Mutants của đạo diễn Josh Boone chính thức có lịch chiếu mới vào ngày 28.8 tới.

Dự án lần này của đạo diễn Josh Boone, người đứng sau tác phẩm gây nhiều tiếng vang trước đó là The Fault in our Stars, theo chân một nhóm dị nhân sở hữu năng lực khác thường do Maisie Williams (sao phim Trò chơi vương quyền), Anya Taylor Joy (từng đóng The Witch, Split), Charlie Heaton (từng góp mặt trong loạt phim Stranger things của Netflix)... hóa thân.

Disney kiên trì để dự án được chiếu rạp

Tác phẩm The New Mutants dấy lên câu chuyện bản quyền theo thế "chân vạc" giữa Disney - 20th Century - Marvel Ảnh: Disney

Hoàn thành từ năm 2017 nhưng con đường để đến được rạp chiếu của The New Mutants quá đỗi chông gai. Theo như tiết lộ của Hollywood Reporter, nhiều nguồn tin từng suy đoán tác phẩm sẽ được phát trên nền tảng trực tuyến . Dẫu vậy, 20th Century/Disney vẫn kiên trì đeo bám mục tiêu tác phẩm phải được chiếu trên màn ảnh rộng.

Ban đầu, tác phẩm có ngày chiếu là 13.4.2018, sau đó bị dời đến 10 tháng sau là 22.2.2019. Rồi các nhà đầu tư tiếp tục dời dự án này đến ngày 2.8.2019 và khi đại dịch Covid-19 bùng phát, tình hình kinh doanh phim ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Disney tiếp tục quyết định dời ngày chiếu tác phẩm.