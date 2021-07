Hoàng Yến Chibi sáng tác loạt ca khúc giàu năng lượng khi ở nhà chống dịch

Trước đó, Hoàng Yến Chibi đã giới thiệu các sáng tác “made by me”, gồm: Em luôn xinh đẹp, Chúng mình yêu nhau, Hình như, Vì em có anh, Bài hát chia tay. Tuy dự kiến ra 9 sản phẩm cho Stay home with Hoang Yen Chibi nhưng đến nay Hoàng Yến Chibi cho biết có thể sẽ nhiều ca khúc hơn. “Thời gian này vì dịch Covid -19 còn phức tạp, tôi có nhiều thời gian rảnh khi ở nhà, nên cứ cảm hứng đến là bắt tay thực hiện. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, khán giả đón nhận và ủng hộ nên tôi cứ cố gắng cho ra mắt nhiều bài hát do mình sáng tác nhất có thể”, giọng ca sinh năm 1995 chia sẻ.