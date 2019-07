Học trò Cẩm Ly đổi nghệ danh vì trùng tên với đàn chị Hồng Đào

Đào Kỳ Anh bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật từ năm 2016 và may mắn có được chút thành tích sau 3 năm nỗ lực khẳng định giọng hát. Thời điểm bắt đầu các cuộc thi âm nhạc, cô vẫn sử dụng cái tên Hồng Đào vì đây là cái tên được ba mẹ yêu quý. Nhưng khi càng bước sâu vào con đường chuyên nghiệp, giọng ca sinh năm 1997 cho biết tự thấy mỗi nghệ sĩ luôn cần có một cái tên đủ để khán giả khi nhắc tới sẽ hình dung về mình. "Dù trân trọng tên ba mẹ đặt nhưng thực tế đã có nhiều anh chị nghệ sĩ, cô chú ở các lĩnh vực khác đã thành danh từ cái tên Hồng Đào. Tôi thật sự chạnh lòng khi trải qua nhiều cuộc thi nhưng nhắc tới cái tên Hồng Đào, khán giả vẫn nhầm lẫn với các anh chị nghệ sĩ đi trước. Chọn lựa một nghệ danh để bắt đầu lại là sự mạo hiểm rất lớn và thậm chí phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng, nhưng tôi chấp nhận vì làm nghệ thuật là quá trình đầu tư lâu dài. Tôi mong khán giả nếu đã yêu thương Hồng Đào ở rất nhiều cuộc thi âm nhạc thì hãy đón nhận một Đào Kỳ Anh chỉn chu, nghiêm túc làm nghệ thuật", người đẹp chia sẻ.

Nói về cái tên Đào Kỳ Anh, học trò Cẩm Ly giải thích vì yêu thích tên Đào nên khi chọn nghệ danh vẫn giữ lại tên ba mẹ đặt cho và ghép thêm Kỳ Anh. Cô nói thêm: "Tôi nghĩ mình không mạo hiểm vì tôi muốn hoạt động nghệ thuật lâu dài và cần có những điều chắc chắn ngay từ bước đi đầu để không gặp khó khăn về sau. Khi chọn nghệ danh Đào Kỳ Anh, tôi đã quyết định đi đường dài với cái tên này".

Theo đuổi nhiều cuộc thi âm nhạc nhưng chưa may mắn một lần giành giải quán quân, Đào Kỳ Anh thẳng thắn chia sẻ: "Tôi bắt đầu con đường ca hát bằng những cuộc thi âm nhạc và hiểu tâm lý vì sao các bạn trẻ như mình luôn muốn tìm kiếm một bệ phóng từ game show. Ngoài tài năng, yếu tố may mắn là điều luôn tồn tại nên tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cố gắng tìm một giải thưởng quán quân để làm nghề. Có thể một phần mình không may mắn, nhưng đổi lại tôi đã có được khán giả riêng, những anh chị yêu quý giọng hát của mình. Nhiều người nghĩ giải thưởng là yếu tố tiên quyết đầu tiên để làm nghề, nhưng tôi cho rằng sự nỗ lực, nghiêm túc và theo đuổi tới cùng mới là điều quyết định họ có xứng đáng là một nghệ sĩ hay không. Tôi từng biết nhiều anh chị nghệ sĩ không có duyên với giải thưởng, nhưng bây giờ họ đã trở thành ngôi sao hạng A vì họ có ý chí và sự kiên trì làm nghề. Tôi nghĩ mình cần rèn giũa điều đó hơn là cứ phải đi tìm một danh hiệu".