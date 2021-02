Hollywood làm lại bom tấn Train to Busan

Hãng phim New Line Cinema (Mỹ) đã hoàn tất việc mua bản quyền sản xuất Train to Busan phiên bản Mỹ. Hiện đạo diễn Indonesia Timo Tjahjanto đang được hãng đàm phán để chỉ đạo phần phim làm lại này. Đạo diễn Úc gốc Malaysia - James Wan (nổi tiếng với hàng loạt phim ăn khách như Fast&Furious 7, Aquaman , The Conjuring...) cùng với Michael Clear, Nicolas Atlan và Terry Kalagian chịu trách nhiệm sản xuất; Gary Dauberman viết kịch bản.

Bộ phim kinh dị Train to Busan (tựa Việt: Chuyến tàu sinh tử) do Yeon Sang-ho đạo diễn với dàn diễn viên Gong Yoo , Kim Su-ahn, Jung Yu-mi, Ma Dong-seok... được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) năm 2016 và nhanh chóng trở thành tác phẩm thành công tại phòng vé quốc tế; đồng thời nhận được điểm cộng từ giới phê bình. Phim thu về 72,7 triệu USD (khoảng 1.672 tỉ đồng) trên toàn cầu trong khi chi phí sản xuất chỉ 8,5 triệu USD. Phần tiếp theo là Peninsula (Bán đảo) được phát hành vào năm 2020.

Nhiều hãng phim lớn như 20th Century Fox, Sony Pictures (Mỹ), Canal Plus, Gaumont (Pháp) từng liên hệ mua bản quyền chuyển thể phim Train to Busan nhưng sau cùng New Line Cinema đã chiến thắng.