Hôn thê tài tử 'Joker' Joaquin Phoenix mang thai con đầu lòng

Tài tử Joaquin Phoenix và vợ sắp cưới - minh tinh Rooney Mara là "cặp đôi vàng" ở Hollywood vì đời tư kín tiếng, hầu như không dính tới scandal. Mới đây, nguồn tin thân mật tiết lộ với trang Page Six rằng hôn thê của tài tử 46 tuổi đang mang thai con đầu lòng của anh khiến người hâm mộ vui mừng và gửi lời chúc tốt đẹp đến cặp uyên ương. Ngôi sao Rooney Mara, kém chồng tương lai 10 tuổi, rất giữ tiếng trước truyền thông nên vẫn chưa xác nhận về tin vui này.

Cũng theo nguồn tin mà Page Six tiếp cận được, sao nữ phim Her đã mang trong mình giọt máu của tài tử Joker ở tháng thứ sáu, bụng ngày càng to nên cô thường mặc đồ rộng khổ để cảm thấy thoải mái. Thời gian qua, cặp đôi nổi tiếng của Hollywood này có cuộc sống bình lặng ở Los Angeles (Mỹ) giữa mùa dịch Covid-19. Được biết, hai diễn viên đính hôn vào tháng 7.2019, cùng sống chung một thời gian dài để tìm hiểu nhau trước khi kết hôn cũng như chờ đón việc Rooney Mara chuẩn bị lâm bồn.

Nam diễn viên Joaquin Phoenix và bạn đời tương lai thu hút sự chú ý của ống kính tại các sự kiện điện ảnh Ảnh: Reuters

Trong suốt quãng thời gian quen nhau và cả sau khi đính hôn, Joaquin Phoenix thường hay cưng chiều vợ sắp cưới. Sau khi đính hôn ba tháng, nam diễn viên Joker từng thổ lộ trong bài phỏng vấn với Vanity Fair hồi tháng 10.2019 rằng anh nhận ra bạn đời tương lai là tuýp người ít nói, trầm tính, dành sự quan tâm cho hôn phu không quá suồng sã như nhiều cặp đôi khác.

Biết nhau khi đóng chung tác phẩm Her (2013) của đạo diễn Spike Jonze nhưng chờ đến 3 năm sau, anh và nữ diễn viên sinh năm 1985 mới hẹn hò và tình cảm trở nên bền chặt hơn từ năm 2018. Điều thú vị mà J oaquin Phoenix tiết lộ với truyền thông, đó là: "Cô ấy là cô gái đầu tiên tôi quen trên mạng". Cả hai thường xuyên viết thư điện tử cho nhau để tâm sự. Mặc dù vợ sắp cưới đang mang thai, thế nhưng phía tài tử từng đoạt giải Oscar vẫn chưa thông báo chính thức khi nào thì cả hai tổ chức hôn lễ.

Joaquin Phoenix và Rooney Mara đóng chung trong phim Her Ảnh: Annapurna Pictures

Tài tử Joaquin Phoenix và bóng hồng Rooney Mara đều là những diễn viên thực lực của Hollywood. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn trên màn bạc từ trước thập niên 2000 đến nay, xuất hiện trong những tác phẩm tiêu biểu như Walk the line (2005), You were never really here (2017), Inherent Vice (2014)... Còn Rooney Mara thì diễn xuất từ sau thập niên 2000 với các vai trong phim The Social Network (2010), Lion (2016), A Ghost Story (2017). Cũng giống như chồng sắp cưới, cô hóa thân vào các vai đa dạng, diễn xuất nhập tâm nên cả hai được đánh giá cao về tài năng diễn xuất ở Hollywood.