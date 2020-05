Bỏ bạn gái đang mang thai, Aaron Carter vui vẻ bên tình mới

Hôm 14.5, Aaron Carter khoe ảnh cười đùa vui vẻ bên bạn gái mới Viktoria Alexeva trên Instagram cá nhân. Được biết, họ đã hẹn hò được một thời gian và trải qua chuỗi ngày cách ly bên nhau. Giọng ca I want candy gọi người yêu mới là anh hùng và ám chỉ mỹ nhân này là người đã chữa lành vết thương lòng của mình sau cuộc tình đầy bạo lực vừa đổ vỡ.

“Một anh hùng là người sẽ tự chữa lành vết thương của mình sau đó chỉ cách cho những người khác làm điều tương tự”, Aaron Carter chia sẻ dòng trạng thái. Bài đăng mới nhất của ngôi sao nhạc pop nhận được sự chú ý từ đông đảo dân mạng. Bên dưới phần bình luận, nhiều người vào nhắc khéo anh có bạn gái cũ đang mang thai, số khác lại “hỏi thăm” hình xăm tên bạn gái cũ trên mặt nam ca sĩ…

Nam ca sĩ 33 tuổi lấy lại nụ cười sau mối quan hệ chóng vánh và phức tạp với Melanie Martin ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đó, Aaron Carter từng úp mở về mối quan hệ mới trong bức ảnh khuất mặt chụp chung với Viktoria Alexeva. Nam ca sĩ đăng tải ảnh này lên mục story của tài khoản Instagram và tuyên bố: “Cuộc sống của tôi, lựa chọn của tôi”. Bức ảnh này chỉ xuất hiện không lâu sau khi “hoàng tử nhạc pop” đình đám một thời tuyên bố anh và bạn gái cũ Melanie Martin chuẩn bị đón con đầu lòng và nam ca sĩ rất háo hức được làm cha. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bóng hồng mới cho thấy đứa con trong bụng Melanie không đủ cứu vãn mối quan hệ giữa cô và giọng ca I'm all about you.

Theo Daily Mail, Melanie Martin dường như đã rất đau khổ vì mối tình tan vỡ này và người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cô và đứa con trong bụng. Người đẹp liên tục có những dòng trạng thái buồn bã, tuyệt vọng: “Ngay giây phút này, tôi không còn quan tâm nếu mình mắc Covid-19 và chết”, “Cuộc sống chẳng còn điều gì đáng để sống”, “Trái tim tôi đã tan vỡ và không thể sửa chữa để trở lại cuộc sống bình thường”…

Aaron Carter và Melanie Martin từng là một cặp hạnh phúc ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước khi hạnh phúc bên Viktoria Alexeva, Aaron Carter từng trải qua mối tình rắc rối với Melanie Martin. Nam ca sĩ và Melanie công khai hẹn hò từ đầu năm nay và thường xuyên đăng tải những hình ảnh thân mật lên mạng xã hội. Thậm chí, ngôi sao 33 tuổi còn bày tỏ tình yêu nồng nhiệt với bạn gái bằng việc xăm tên cô lên trán và tặng người đẹp chiếc nhẫn kim cương trị giá 80.000 USD (gần 1,9 tỉ đồng) như một món quà đính ước.

Cuối tháng 3, cả hai xảy ra cãi vã lớn và Aaron bị bạn gái hành hung. Sau sự việc, Melanie Martin bị bắt đến sở cảnh sát vì hành vi bạo lực, nam ca sĩ 8X sau đó tuyên bố mối quan hệ của đôi trẻ chính thức chấm dứt. Gần một tháng sau, cả hai bất ngờ xác nhận tái hợp và thông báo sắp đón con đầu lòng. Tuy nhiên, chỉ ít ngày, cặp đôi lại đổ vỡ và Aaron Carter nhanh chóng tìm được tình yêu mới. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, giọng ca Sooner or later nói bóng gió rằng anh không chắc đứa con trong bụng tình cũ có máu mủ với mình. Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự hối hận vì đã xăm tên Melanie lên mặt.