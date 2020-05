Hồng Ngọc bị bỏng nặng do nổ nồi xông hơi, hàng loạt fan gửi lời chia sẻ

Tập 14 Thế giới hôn nhân ( The World of the Married ) khiến khán giả vừa đau lòng vừa hả dạ với những tình tiết xoay quanh nữ chính Ji Sun Woo (Kim Hee Ae). Đáng chú ý, rating bộ phim tiếp tục duy trì ở mức trên 24%.