Hotgirl Salim ngâm nước hàng giờ diễn cảnh tự sát đầy ám ảnh trong ‘Thiên thần hộ mệnh’

Bộ phim Thiên thần hộ mệnh vừa công bố trích đoạn hậu trường về diễn viên - nhân vật, qua đó hé lộ cơ duyên gặp gỡ và lựa chọn được dàn diễn viên chính trẻ tuổi của đạo diễn Victor Vũ dành cho Trúc Anh (vai Mai Ly), Salim (Lam Phương), Amee (Huyền) và Samuel An (Khánh), cũng như quá trình nhào nặn nên câu chuyện riêng đầy thú vị của từng nhân vật.

Thiên thần hộ mệnh có những suất chiếu đặc biệt trong ngày 29.4

Một lần nữa hợp tác với “nàng thơ” Mắt biếc Trúc Anh, đạo diễn Victor Vũ thừa nhận rằng Mai Ly là một vai diễn khó, đầy tính thử thách đối với bất kỳ diễn viên nào. Hóa thân thành một cô sinh viên hát bè nuôi mộng trở thành siêu sao, vai diễn trong Thiên thần hộ mệnh đòi hỏi Trúc Anh phải thể hiện sự trưởng thành về cách nhìn nhận và phát triển nhân vật chứ không chỉ đơn giản là “mắt biếc” ngây thơ năm nào. Để thực hiện những phân đoạn kinh dị phức tạp trong Thiên thần hộ mệnh, Trúc Anh đã được đạo diễn Victor Vũ hướng dẫn rất kỹ càng từ cách đọc thoại cho đến vị trí đặt tay, chân sao cho hợp lý và ấn tượng nhất.

Cảnh Salim tự sát trong bồn tắm mở đầu loạt bi kịch

“Khi diễn viên Salim bước chân vào phòng casting và bắt đầu thoại, tôi nghĩ mình đã tìm được người đóng vai ca sĩ Lam Phương rồi”, Victor Vũ nhớ lại khoảnh khắc anh lựa chọn Salim cho vai diễn Lam Phương. Là một IT girl triệu lượt theo dõi (follow) ngoài đời, nữ diễn viên trẻ lần đầu chạm ngõ điện ảnh dễ dàng toát ra thần thái cuốn hút của một ngôi sao. Salim tên thật là Hoàng Kim Ngân, sinh năm 1992, từng đóng phim truyền hình Cầu vồng tình yêu, Ma làng 2...

Không thua kém Trúc Anh, Salim cũng phải thực hiện rất nhiều cảnh quay khó, nhất là phân đoạn Lam Phương tự sát trong bồn tắm. Để hoàn thành cảnh này, cô đã ngâm mình trong một bồn nước lạnh hàng giờ đồng hồ vào giữa đêm.

Salim lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng với vai ca sĩ có cuộc đời bạc mệnh Ảnh: ĐPCC Salim cho biết cảnh ca sĩ Lam Phương tự sát trong bồn tắm là một trong những phân đoạn then chốt của phim, mở đầu loạt bi kịch. Cảnh quay này diễn ra lúc nửa đêm, thời tiết dưới 20 độ C. Cô uống trà gừng trước khi ngâm mình để đảm bảo cảm xúc thật. Lê Thanh Hòa thiết kế bộ đầm đen với chất liệu chiffon nhằm tạo độ bồng bềnh trong nước, gợi cảm giác bí ẩn cho cái chết của nhân vật.

Salim và Trúc Anh trong phim Ảnh: ĐPCC

Tương tự như Salim, Thiên thần hộ mệnh chính là cơ duyên điện ảnh đầu tiên của “công chúa V-pop” - ca sĩ trẻ Amee. Cô chia sẻ về cơ hội được trở thành một trong 4 “thiên thần” của đạo diễn Victor Vũ: “Diễn xuất là một lĩnh vực mà Amee luôn mơ ước nên đây là cơ hội Amee muốn thực hiện một cách tuyệt vời nhất”.

Vốn rất thân thiết với Trúc Anh ngoài đời nên việc hóa thân thành cô bạn cùng phòng của Mai Ly chính là một niềm vui lớn đối với Amee. Nữ ca sĩ trẻ bật mí thêm, trong Thiên thần hộ mệnh sẽ có một phân đoạn khá nguy hiểm nhưng cô đã không ngại lăn xả, đề nghị ê kíp cho mình được tự thực hiện cảnh quay khó này.

Ca sĩ Amee trong phim Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, nhân vật Khánh của Thiên thần hộ mệnh là một nhà sản xuất âm nhạc lãng tử, đồng thời vướng vào mối duyên với cả Mai Ly và Lam Phương. Chia sẻ về lý do lựa chọn Samuel An, đạo diễn Victor Vũ cho biết anh nhìn thấy ở Samuel An nét ấm áp và sự lạnh lùng cần có để thể hiện nhân vật mang đến một bước ngoặt quan trọng cho chuyện phim. Quan trọng hơn, Samuel An có “chemistry” (phản ứng hóa học) về cảm xúc rất rõ ràng với hai nữ chính của Thiên thần hộ mệnh.

Samuel An đóng vai “một chân hai thuyền” cùng Trúc Anh và Salim (ảnh trên) trong Thiên thần hộ mệnh Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh đó, giám đốc thời trang Lê Thanh Hòa cũng bật mí rõ hơn quá trình xây dựng tạo hình cho từng nhân vật nhằm lột tả thế giới giải trí hào nhoáng của Thiên thần hộ mệnh. Lam Phương luôn khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao. Khao khát được trở thành bản sao của Phương, Mai Ly cũng sở hữu nhiều bộ váy lấp lánh nhưng đều mang tông màu nóng, qua đó thể hiện cá tính táo bạo và hiếu thắng của cô. Trái với bạn thân của mình, Huyền lại thường xuyên diện những bộ váy áo chất liệu nhẹ nhàng, màu sắc nhã nhặn. Samuel An thì âm trầm, bí hiểm và đẳng cấp với tông màu tối hoặc đen.

Victor Vũ cho biết bùa ngải trong phim chỉ là hình ảnh ẩn dụ để anh truyền tải câu chuyện nhân - quả. Phim đề cập tham vọng tìm đến ánh hào quang ở giới trẻ , kéo theo những hy sinh, mất mát họ phải chịu đựng.

Thiên thần hộ mệnh của đạo diễn Victor Vũ sẽ có những suất chiếu đặc biệt trong ngày 29.4 và chính thức khởi chiếu từ 30.4.