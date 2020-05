Hương Giang bất ngờ 'tỏ tình' với 'chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi'

Minh Hằng đã có những chia sẻ khi quay trở lại với dự án điện ảnh do chính mình đầu tư và đóng chính. Nữ ca sĩ, diễn viên cũng thoải mái khi tiết lộ về tình yêu và người bạn trai hiện tại.

Diễn viên Kim Soo Hyun tái xuất với vai nhân viên y tế mồ côi trong Psycho but it's okay.