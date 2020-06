Hyun Bin và những cú hạ cánh ngoạn mục ngoài biên giới Hàn Quốc

Crash Landing on You có mạch truyện hấp dẫn người xem đến nỗi trở thành bộ phim truyền hình được đánh giá cao nhất của đài tvN và là bộ phim được đánh giá cao thứ ba trong lịch sử truyền hình cáp Hàn Quốc. Bộ phim không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc, mà còn ở Singapore, Thái Lan và Philippines, cũng như có mặt trong số 10 chương trình truyền hình Netflix được xem nhiều nhất tại Nhật Bản và Mỹ. Diễn xuất của Hyun Bin trong phim giúp anh được được xướng tên cho hạng mục Nam và Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải Baeksang 2020.

Nói về vai đại úy Ri Jung Hyeok, nam diễn viên cho biết: “Tôi cố gắng tạo ra các vai diễn đặc biệt. Vai chàng sĩ quan Triều Tiên này có sự ấm áp và hồn nhiên hơn so với các vai diễn khác trước đây”. “Mặc dù ngôn ngữ của Triều Tiên và Hàn Quốc tương tự nhau, nhưng có sự khác biệt lớn về từ vựng. Tôi đã tò mò rằng liệu người xem ở Hàn Quốc, cũng như phần còn lại của thế giới , sẽ chấp nhận bộ phim như thế nào. Và chuyện đó thật đáng ngạc nhiên”, Hyun Bin chia sẻ với tạp chí Forbes.

Nam diễn viên Hyun Bin trở thành tâm điểm chú ý trong vai đại úy Ri Jung Hyeok trong Crash Landing on You Ảnh: Dramabeans

“Hiện tượng Hyun Bin” ở Philippines

Sức hút “kinh khủng” của bộ phim ở ngoài biên giới Hàn Quốc làm Hyun Bin bất ngờ, mặc dù bộ phim truyền hình trước đây là Secret Garden (tựa Việt: Khu vườn bí mật, 2011) với bạn diễn Ha Ji Won và My Lovely Sam Soon (tựa Việt: Tôi là Kim Sam Soon, 2005) đóng cùng với Kim Sun Ah đã được khán giả quốc tế đón nhận. Từ năm 2005, Hyun Bin nổi tiếng ở Philippines – nơi được mệnh danh là “thủ đô” truyền thông xã hội hàng đầu thế giới , khi một đài truyền hình địa phương phát sóng phiên bản lồng tiếng Tagalog của bộ phim hài lãng mạn My Lovely Sam Soon. Theo tạp chí Forbes, cái tên Hyun Bin làm khán giả Philippines mê đắm đến độ tạo thành “hiện tượng Hyun Bin”.

Gần đây nhất, Smart Communications, công ty viễn thông có trụ sở tại Philippines, mời anh tham gia chiến dịch quảng cáo. Trong đoạn quảng cáo, Hyun Bin lái chiếc xe thể thao khắp các đường phố, ám chỉ tốc độ nhanh mạnh mà người Philippines có thể tận hưởng khi sử dụng các dịch vụ của công ty này. Đại diện Smart Communications nói rằng “hiện tượng Hyun Bin” khởi đi nhờ công nghệ kỹ thuật số. “Người Philippines phát sốt trước các chương trình có Hyun Bin. Họ xem tin tức về anh ấy trên mạng, chia sẻ sự phấn khích của họ với bạn bè và thậm chí có thể tương tác với anh ấy thông qua phương tiện truyền thông xã hội”, đại diện Smart Communications nói thêm về sự yêu thích của khán giả Philippines đối với nam diễn viên. Quảng cáo được quay tại Seoul và do dịch Covid-19, các chuyến đi tới Philippines tạm hoãn. Dẫu vậy, Hyun Bin rất hài lòng vì chiến dịch quảng cáo giúp anh càng đến gần khán giả ở đất nước mà anh mô tả là “những người ấm áp nhất thế giới”.

Hyun Bin nổi tiếng ở Philippines từ khi bộ phim My Lovely Sam Soon được phát sóng năm 2005 Ảnh: YouTube Theo VAST Entertainment, công ty quản lý của Hyun Bin, bộ phim sắp tham gia của nam diễn viên là Bargaining (tạm dịch: Mặc cả), kể về nỗ lực giải cứu nhóm người Hàn Quốc bị bắt cóc ở Trung Đông. Ban đầu dự kiến quay ở Jordan vào tháng 3, nhưng do dịch Theo VAST Entertainment, công ty quản lý của Hyun Bin, bộ phim sắp tham gia của nam diễn viên là Bargaining (tạm dịch: Mặc cả), kể về nỗ lực giải cứu nhóm người Hàn Quốc bị bắt cóc ở Trung Đông. Ban đầu dự kiến quay ở Jordan vào tháng 3, nhưng do dịch Covid-19 , bộ phim sẽ được quay ở Hàn Quốc. Lần này, Hyun Bin vào vai đặc vụ thuộc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) tham gia chiến dịch giả cứu.

Thế nhưng tạp chí Forbes cho biết không phải lúc nào Hyun Bin cũng đóng vai người hùng. Trước Crash Landing on You, nam diễn viên có vai diễn phản diện đầu tiên trong sự nghiệp qua tác phẩm cân não The Negotiation (tựa Việt: Cuộc đàm phán sinh tử, năm 2018). Hyun Bin thừa nhận thích đóng vai phản diện. “Tôi đã làm việc chăm chỉ để lột tả những cảm xúc phức tạp của nhân vật ở nhiều mặt, từ mềm dịu đến dữ dội”, Hyun Bin nhớ lại. Nam diễn viên nói với tạp chí Forbes: “Tôi thích đóng những nhân vật phù hợp với lứa tuổi của mình. Tôi ngày càng tò mò và thích thú hơn với công việc, và có nhiều điều tôi muốn chia sẻ”.