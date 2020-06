IU, YoonA (SNSD) làm giám khảo liên hoan phim ngắn Hàn Quốc

IU thể hiện bài hát chủ đề chương trình thực tế mới của Mnet I-Land là một chương trình thực tế quan sát, theo sát quá trình sáng tạo của các nghệ sĩ K-pop thế hệ tiếp theo. Chương trình là dự án đầu tiên từ BELIF +, một liên doanh giữa CJ ENM và Big Hit Entertainment. Cũng theo Soompi, một nguồn tin từ Mnet hôm 11.6 thông báo: "Bài hát chủ đề Into the I-Land được sáng tác bởi Bang Si Hyuk, chủ tịch của Big Hit Entertainment và nhà sản xuất chung của I-Land. Ca khúc với giai điệu đầy hy vọng, truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và trưởng thành. IU là nữ ca sĩ thể hiện hát bài hát chủ đề này". Into the I-Land sẽ được phát hành trên các trang web âm nhạc vào 18 giờ ngày 19.6 (giờ địa phương); còn chương trình thực tế I-Land sẽ ra mắt lúc 23 giờ ngày 26.6.