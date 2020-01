Jack & K-ICM đang 'đấu' nhau: Tiếc cho một hiện tượng âm nhạc sớm vụt tắt!

Chỉ trong vòng 1 năm, từ hai cái tên vô danh, cặp ca sĩ – nhà sản xuất âm nhạc Jack & K-ICM (luôn lên sân khấu biểu diễn chung với nhau) đã trở thành “keyword” với một sức hút mạnh mẽ đến mức nhiều người kinh ngạc, thông qua vài bản hit: Hồng nhan, Sóng gió, Bạc phận, Em gì ơi, Việt Nam tôi, Sao em vô tình... Thậm chí, chỉ cần bỏ qua không theo dõi showbiz Việt trong vòng vài tháng, nhiều người sẽ trở thành “tối cổ” khi đột nhiên chứng kiến việc họ được fan chào đón như thế nào ở mỗi nơi họ xuất hiện, từ sân khấu tới sân bay…

Điều đó thể hiện đúng bản chất của ngành công nghiệp giải trí ở thời kỳ kỹ thuật số này. Chỉ một bản ghi âm hợp tai số đông kèm theo một video đúng thẩm mỹ đại chúng, nếu may mắn và được hỗ trợ bởi một kế hoạch phát hành, truyền thông tốt, chủ nhân của nó sẽ trở thành ngôi sao, thành người tạo “trend” đủ sức làm nghiêng ngả showbiz.

Nhưng cũng chỉ trong vòng vài tuần, Jack & K-ICM đã trở thành Jack vs K-ICM, một cuộc đấu có đủ mọi màu sắc gây tranh cãi: đẫm nước mắt, đầy đủ các “đấu tố”, các kiểu bằng chứng và kéo theo đó là một lực lượng fan hùng hậu bắt đầu chia rẽ. Tất nhiên, phần đông vẫn nghiêng về Jack – ca sĩ hát chính. Nhưng không hẳn không có những người ủng hộ tài năng của K-ICM dù có thể âm thầm hơn.

Không thể nói ai đúng, ai sai trong câu chuyện mà thực chất chỉ có họ mới biết với nhau. Càng không thể vội vã quy chụp một trong hai. Chuyện của họ, tự họ cần giải quyết và nếu cần thiết nữa thì pháp luật sẽ phân xử.

Jack & K-ICM được yêu mến bởi lẽ họ ‘lạ’ so với các ‘công thức’ ngôi sao khác

Nhưng ở thời điểm này, tất cả đều có thể khẳng định: sẽ không bao giờ còn bộ đôi Jack & K-ICM nữa. Đường ai nấy đi. Họ chính thức “không còn thuộc về nhau” đúng như câu hát của Sơn Tùng M-TP – một “đối thủ/ đàn anh” mà lực lượng fan khủng của hai bên luôn đấu với nhau.

Điều đọng lại sau cùng thực sự chỉ là tiếc. Tiếc cho Jack, tiếc cho K-ICM, tiếc cho cả showbiz Việt khi họ tan đàn. Và có lẽ, khi lời chia tay vội vàng được nói ra, họ chưa ý thức được tương lai rộng dài sẽ ra sao với mình trên hành trình showbiz khi đứng riêng lẻ sắp tới.

Trở lại với trường hợp của Jack và K-ICM, chúng ta khó có thể nói rằng rời khỏi nhóm, Jack sẽ có một sự nghiệp solo không lừng lẫy nữa. Cơ bản, thời đại hôm nay cũng khác rất nhiều so với những thập niên trước của những Phan Đinh Tùng với MTV; của Hoàng Bách, Nam Khánh… với AC&M. Hơn nữa, trong nhóm, Jack lại là giọng hát chính, còn vai trò của Khánh K-ICM gần như chỉ là “phụ hoạ”. Đó là còn chưa kể tỷ lệ fan yêu mến Jack nhiều hơn hẳn, Jack có khả năng sáng tác… Nhưng không hẳn con đường solo vẽ ra trước mắt Jack sẽ hoàn toàn thuận lợi tới mức anh trở thành một ngôi sao tầm cỡ Sơn Tùng M-TP với tầm ảnh hưởng vượt xa những gì Jack & KICM từng có.

Rồi sẽ đến lúc... thở dài cả đôi!

Nhìn vào thực tế, người ta yêu mến Jack & K-ICM không chỉ vì ngoại hình dễ thương, vì lối hát gần gũi với đại chúng bình dân, vì những sáng tác kiểu thời thượng của họ. Jack & K-ICM được yêu mến bởi lẽ họ “lạ” so với showbiz vốn dĩ sản sinh ra nhiều hình mẫu ngôi sao rất “công thức” từ nhiều năm qua. Thực chất, từ thời Minh Thuận - Nhật Hào, hiếm có cặp song ca nam nào xuất hiện nổi bật trên thị trường giải trí. Nhắc tới Minh Thuận - Nhật Hào, chúng ta cũng thấy rõ hơn sau khi chia tay (vì lý do cuộc sống cá nhân), Minh Thuận vẫn là một tên tuổi trong làng giải trí nhưng anh không thể nào vượt qua được uy danh mà cặp song ca vàng đã ghi dấu. Và từ lâu lắm rồi, khán giả Việt chưa được gặp một cặp nam nghệ sĩ nào gắn bó với nhau trên sân khấu, có chăng có thể kể sự cộng tác một thời tùy dự án theo sở thích của ca sĩ Anh Khang – Quang Thắng. Nhiều người vẫn nói giá như ngày đó họ là cặp song ca, rất có thể tên tuổi của cặp song ca đó sẽ lớn hơn rất nhiều lần so với tên tuổi đơn lẻ của một Hoàng Anh Khang và Tạ Quang Thắng hiện nay.