Jang Na Ra quyên góp hơn 13 tỉ won làm từ thiện

Theo Top Star News, Jang Na Ra đã quyên góp tổng cộng hơn 13 tỉ won (gần 245 tỉ đồng) làm từ thiện . Thực chất, đây chỉ là mức mà báo chí Hàn Quốc tìm hiểu được, còn số tiền chính xác được cho là nhiều hơn thế, bởi cô còn âm thầm trao tặng cho những nơi khác mà không chia sẻ với truyền thông.

Bên cạnh đó, chia sẻ của Jang Na Ra về chuyện giúp đỡ người khó khăn càng làm dư luận nói chung và fan cảm động. Được biết, trước đây, trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi vì sao không hề thông báo cho giới truyền thông về việc quyên góp của mình, cô bày tỏ: “Đó không phải là tiền của tôi, mà là tiền tôi kiếm được nhờ người hâm mộ của mình”.

Những đóng góp của cô ảnh hưởng lớn từ phương châm sống của gia đình ẢNH: INSTAGRAM NV

Đặc biệt, công ty quản lý của sao phim Hoàng hậu cuối cùng nói thêm: “Jang Na Ra quyên góp không phải vì có rất nhiều tiền, mà cô ấy chỉ sống theo phương châm của gia đình mình: Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”.

Tất cả tiết lộ trên nhanh chóng khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng lẫn ngưỡng mộ nghĩa cử cao đẹp của nữ diễn viên. Cô được tán thưởng là có trái tim nhân hậu, nhân cách tốt đẹp và làm việc thiện bằng tâm, chứ không phải để đánh bóng tên tuổi. Do đó, Jang Na Ra càng được công chúng ủng hộ hơn nữa.

Minh tinh U40 trẻ trung trong phim Oh My Baby ẢNH: INSTAGRAM NV

Hiện minh tinh 39 tuổi đang nhận được nhiều sự quan tâm qua vai diễn Jang Ha Ri trong Oh My Baby. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của cô sau thành công của Vị khách VIP vào cuối năm ngoái. Nhân vật Jang Ha Ri là một người nghiện công việc, xinh đẹp, tài năng và muốn trở thành mẹ đơn thân. Cô có mối quan hệ với ba người đàn ông Han Yi Sang (Go Joon), Yoon Jae Young (Park Byung Eun) và Choi Kang Eu Ddeum (Jung Gun Joo). Trong số ba bạn diễn nam, Jung Gun Joo kém đàn chị Jang Na Ra đến 14 tuổi.

Oh My Baby là bộ phim truyền hình tình cảm hài của đạo diễn Nam Ki Hoon (được biết đến với phim Sắc đẹp tiềm ẩn, Đường hầm…) và No Sun Jae viết kịch bản. Tác phẩm đã phát sóng tập đầu tiên vào ngày 13.5 trên đài cáp tvN và chiếu mỗi tối thứ 4 - 5 hằng tuần.