Jennifer Lawrence: Đậm khí chất một nữ nhân ở Hollywood

Nhờ các vai diễn “độc và chất”, Jennifer Lawrence trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Hollywood trong những năm gần đây. Nhưng trước khi làm nên chuyện lớn với tượng vàng Oscar qua vai diễn trong Silver Linings Playbook và vai nữ anh hùng Katniss Everdeen trong loạt phim hành động bom tấn The Hunger Games, cô đã phải chật vật bắt đầu sự nghiệp của mình bằng những bước chân catwalk lúc mới 14 tuổi. Ít ai biết minh tinh nổi tiếng lớn lên trong một trang trại ngựa vùng ngoại ô Louisville, Kentucky, không tốt nghiệp trung học, từng chụp hình mẫu quảng bá thời trang nhưng ảnh không bao giờ được sử dụng.

Jennifer Lawrence từng 2 lần dẫn đầu bảng danh sách những sao nữ kiếm tiền nhiều nhất Hollywood vào năm 2015 và 2016

Ảnh: AFP

Thế nhưng, khả năng diễn xuất của Lawrence lại bộc lộ rất sớm. Cũng giống như Natalie Portman trong Black Swan (Thiên nga đen), nếu không có thực tài, Jennifer Lawrence chẳng thể biến thành một Ballerina với đoạn múa ballet xuất thần dài 6 phút ở bộ phim Red Red Sparrow (Đặc vụ chim sẻ đỏ). Trong phim cô đóng vai Dominika Egorova, một nữ diễn viên ba lê người Nga vì nghỉ hưu phải giã từ sân khấu. Dưới sự hướng dẫn của ê-kíp biên đạo múa, Lawrence không cần người đóng thế, đã kiên trì luyện tập vũ đạo suốt ba tháng rưỡi với bốn giờ một ngày, năm ngày một tuần trong garage để tạo nên hình tượng nhân vật thật ấn tượng, đến nỗi giám đốc nhà hát ba lê nổi tiếng của Mỹ, Isabella Boylston, cũng phải thán phục.

Không chỉ có gương mặt vừa nồng nàn vừa lạnh lùng của một nữ chiến binh, Jennifer Lawrence còn sở hữu đôi bàn tay, cổ và bờ vai tuyệt đẹp Ảnh: AFP

Không chỉ có tài năng, nữ diễn viên sinh năm 1990 còn sở hữu nhan sắc thu hút với chiều cao 1,75m chuẩn hoa hậu. Chiêm ngưỡng cô trên thảm đỏ trong chiếc váy cut-out màu hoa hồng sắc thắm ở lễ trao giải Quả cầu vàng tháng 1 vừa qua, người ta mới hiểu vì gương mặt đại diện của Dior đáng giá từng chữ số trong hợp đồng. Vẻ đẹp ngoại hình cuốn hút chẳng kém gì vedette của một show thời trang Dior đi kèm phong cách ăn mặc rặt chất Lawrence. Đó là táo bạo mà không rườm rà, đã khiến nhan sắc cô mang những nét “độc”. Đẹp và độc lập, ngôi sao X-Men mang nét kiêu sa rất chiến binh ẩn trong ngoại hình người con gái.

Sự mạnh dạn và thẳng thắn trong phát ngôn về nữ quyền của kiều nữ series phim The Hunger Games đã được cả thế giới biết đến với quan điểm tranh đấu kêu gọi xóa bỏ sự bất công về cát-sê của diễn viên nữ so với nam tại Hollywood, biểu lộ phần nào chất “chiến binh” ấy. Đúng với biệt danh "Nitro" (Nitroglycerin - Thuốc nổ) và "Plays with Fire" (Đùa với lửa) được đặt từ hồi nhỏ, Jennifer Lawrence lạnh lùng nói huỵch toẹt mọi cảm nghĩ. Dù cha mẹ cô có hơi buồn về sự khuấy đảo dư luận của cô con gái, nhưng Lawrence khăng khăng kiên định giữ chính kiến. Cô cho rằng mình không đụng chạm đến vấn đề chính trị và đánh giá thẳng tuột rằng những ai chỉ trích nói đều là các tay cứ nghĩ phụ nữ không đáng được trả công ngang với đàn ông. Tại giải Quả cầu vàng vừa qua, người dẫn chương trình Ricky Gervais đã cất tiếng, như đọc kết quả một gameshow, về sự kiện dậy sóng này. Ông nói: "Jennifer Lawrence đã yêu cầu các nhà sản xuất phim trả lương ngang với nam cho nữ diễn viên ở Hollywood và cô ấy đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ mọi người ở khắp mọi nơi”.

Khi Jennifer Lawrence yêu cầu các nhà sản xuất phim trả lương ngang với nam cho nữ diễn viên ở Hollywood, cô đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ mọi người Ảnh: AFP

Khi lên tiếng như vậy, mỹ nhân hành động của loạt phim X-Men này nghĩ gì về nữ quyền qua thu nhập? Theo cô, các bóng hồng sẵn sàng làm hài lòng các nhà sản xuất miễn là họ được trả mức thù lao thích hợp một cách công bằng. Nữ quyền không phải là một từ đáng sợ mà chỉ mang ý nghĩa bình đẳng. Điều này dư sức thuyết phục xã hội để các bà các cô được quyền đòi hỏi điều hợp lý mình muốn về tài chính kinh tế và tránh bị bóc lột, chèn ép hay kỳ thị bất công.