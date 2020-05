Jennifer Lopez và hôn phu kém tuổi hoãn cưới vì Covid-19

Tháng 3.2019, trong bầu không khí lãng mạn ở Bahamas, Jennifer Lopez đã nhận lời cầu hôn của cựu cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez. Cặp sao được cho là đã sớm có kế hoạch cho một hôn lễ viên mãn sau hơn 3 năm bên nhau. Đáng tiếc, theo nguồn tin tiết lộ với E!News hôm 7.5 (giờ địa phương), bộ đôi quyền lực của làng giải trí Hollywood đã quyết định hoãn lại kế hoạch tổ chức đám cưới vào mùa hè 2020 tại Ý. Được biết, cả hai đã đấu tranh tư tưởng trong nhiều tuần trước khi đi đến quyết định quan trọng này. Giọng ca On the Floor và bạn trai đã rất mong chờ đến ngày ngày trọng đại song họ nhận thức được rằng việc gác lại đám cưới là lựa chọn an toàn và thông minh nhất trong bối cảnh hiện nay.