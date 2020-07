Johnny Depp trùm kín như ninja đi kiện báo Anh vì bị gọi 'vũ phu'

Ngày 7.7 (giờ địa phương), Reuters cho biết nam diễn viên Johnny Depp đến Tòa án tối cao ở London (Anh) để kiện báo Anh The Sun, nhà xuất bản của tờ này là News Group Newspapers lẫn biên tập viên Dan Wootton khi báo này tung tin sai sự thật về đời tư của ông và vợ cũ Amber Heard. Hollywood Reporter tiết lộ trong cùng ngày rằng hồi tháng 4.2018, The Sun đăng tải bài viết với nhan đề chứa đựng cụm từ chỉ Johnny Depp là "vũ phu" (wife beater).

Cũng theo nguồn tin mà Hollywood Reporter cung cấp, The Sun đã cho đăng tải một loạt các cáo buộc của Amber Heard nhắm vào chồng cũ về việc cô bị bạo hành liên tục trong cuộc hôn nhân địa ngục với Johnny Depp và gọi ông là "quái vật".

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong ba tuần ở Anh nhưng đến hiện tại mới diễn ra vì lẽ ra đã tổ chức hồi tháng 3 nhưng phải hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 . The Guardian thì tiết lộ rằng, phía luật sư của tài tử cho rằng những thông tin mà The Sun viết về thân chủ Johnny Depp là không chính xác và điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp diễn xuất của ngôi sao sinh năm 1963.