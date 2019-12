'Jumanji: The next level' - Giàu tính khôi hài nhưng chưa đột phá

Jumanji: The next level là tác phẩm của đạo diễn Jake Kasdan, người nổi danh với loạt phim điện ảnh như: Jumanji: Welcome to the Jungle, Bad Teacher, Friends with Kids, Sex Tape, Shades of Ray… Bộ phim có sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu Hollywood như: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Danny Glover, Danny DeVito… Trên toàn cầu, tác phẩm hiện dẫn đầu doanh thu phòng vé khi thu về 212 triệu USD, vượt mặt Fronzen 2 và phim trinh thám Knives Out. Tác phẩm hiện được trang bình phim Rotten Tomatoes chấm 68% và IMDb đánh giá 7/10.