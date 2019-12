Jung Joon Young đứng đầu top tìm kiếm nhiều nhất tại Hàn Quốc

Kết quả top 10 nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc trong năm 2019 không gây bất ngờ lớn. Jung Joon Young với chuỗi scandal kéo dài 9 tháng liên quan đến nhóm chat sex gây chấn động dư luận nghiễm nhiên đứng đầu. Hồi cuối tháng 11, anh bị kết án 6 năm tù giam vì hành vi cưỡng dâm tập thể, quay và phát tán các clip nóng. Bên cạnh đó, sau khi mãn hạn tù, giọng ca 30 tuổi này cũng không được phép làm việc trong các cơ sở liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên trong vòng 5 năm.

Các vị trí còn lại trong danh sách lần lượt là Hwang Hana (hôn thê "hụt" của Yoochun), Koh Yoo Jung (nghi phạm giết người), Cho Kuk (cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc), Itzy (nhóm nhạc nữ), Jeon Mi Sun (minh tinh tự sát hồi tháng 6.2019), Song Ga In (nữ ca sĩ nhạc trot), Song Hye Kyo (nữ diễn viên) và Pengsoo (nhân vật chim cánh cụt).

Top 10 phim điện ảnh được tìm kiếm nhiều nhất: Joker, Extreme Job, Parasite, Avengers: Endgame, Captain Marvel, Frozen 2, The Dude in Me, The Gangster the Cop the Devil, Weathering with You, Spider-Man : Far From Home. Còn top 10 chương trình truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất: Sky Castle, Hotel Del Luna, Extraordinary You, When the Camellia Blooms, Kang’s Kitchen 2, Game of Thrones, Arthdal Chronicles, The Fiery Priest, My Only One và Produce X 101.