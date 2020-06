'Jurassic World: Dominion' tốn thêm 5 triệu USD để ghi hình lại vào tháng 7

Ngày 15.6 (giờ Mỹ), hãng Universal cho biết phần phim thứ 6 của thương hiệu tỉ USD Jurassic Park là Jurassic World: Dominion sẽ ghi hình trở lại vào ngày 6.7 tới tại phim trường Pinewood Studios ở Anh. Theo đó, phần thứ 3 của series Jurassic World là dự án đầu tiên của Hollywood được ghi hình trở lại tại phim trường này giữa mùa dịch Covid-19 sau khi quá trình sản xuất bị chững lại vào tháng 3 vừa qua.

Nhà làm phim Colin Trevorrow ngồi vào ghế chỉ đạo lần này đã "vực dậy" thế giới khủng long sau khi bộ ba phim Jurassic Park bị "đóng bụi" trước đó. Phần phim năm 2015 do ông chỉ đạo mang về cho các nhà sản xuất trên 1,6 tỉ USD toàn cầu, ông viết tiếp kịch bản phần thứ hai của loạt phim Jurassic World chứ không chỉ đạo, phim tiếp tục thu về trên 1,3 tỉ USD toàn cầu. Dự án Jurassic World: Dominion lần này nối tiếp thành công của hai phần phim trước đó, mở ra kỷ nguyên con người và khủng long sống chung. Tham gia phim là dàn diễn viên mới xen lẫn cũ như Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum...

Loạt phim về thế giới khủng long đã đi đến phần thứ 6. Ba phần trước đó mang tên Jurassic Park, ba phần còn lại (bao gồm Jurassic World: Dominion) mang tên Jurassic World. Tổng giá trị phòng vé của 5 phần đã xuất xưởng từ năm 1993 đến nay gần 5 tỉ USD Ảnh: Universal

Theo tiết lộ từ Deadline, Jurassic World 3 chỉ mới hoàn thành 1/5 tiến độ công việc, bao gồm giai đoạn tiền kỳ và sau đó nữa. Tất cả công việc được dự tính hoàn thành trong tổng cộng 20 tuần để kịp tiến độ xuất xưởng là ngày 11.6.2021.

Hãng Universal là một trong những studio ở Hollywood thời gian qua lao đao vì Covid -19. Lần này, dự án tái sản xuất Jurassic World: Dominion tiếp tục ngốn thêm của hãng 5 triệu USD. Thế nhưng theo Variety, 5 triệu USD đó bao gồm tiền dành vào công tác phòng chống dịch ngay trên phim trường như kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách khi cần thiết... Phía đại diện hãng phim cho biết: "Bất cứ ai trong đoàn có triệu chứng đều bị cách ly ngay trước khi được gửi về nhà".

Bên cạnh Jurassic World 3 sẽ được ghi hình lại ở Anh vào tháng 7 tới, nhiều dự án khác đang bị "đắp chiếu" cũng nóng lòng quay lại cho kịp tiến độ. Hãng Warner Bros. có hai dự án The Batman và Fantastic beasts and where to find them 3 cần quay càng sớm càng tốt. Dự án người cá là The little mermaid của Disney cũng là một trong số đó.