Kate Hudson khoe dáng quyến rũ sau ba lần sinh con

Kate Hudson chào đón đứa con thứ ba vào cuối năm 2018, sau thời gian tất bật chăm con nhỏ, nữ diễn viên nhanh chóng lao vào hành trình giảm cân để lấy lại vóc dáng đáng mơ ước thuở nào. Đền đáp lại khoảng thời gian dài luyện tập chăm chỉ, ngôi sao 41 tuổi giờ đây đã sở hữu vóc dáng thon thả với những múi cơ săn chắc và đường cong hút mắt người nhìn. Trong loạt ảnh mới nhất, bà mẹ ba con rạng rỡ, năng động và trông vô cùng tự tin khi diện loạt trang phục thể thao năng động, thời trang. Sao phim Cuộc chiến nàng dâu khiến nhiều người ghen tị bởi thần thái tươi trẻ, rạng ngời cùng nụ cười ngọt ngào, đầy năng lượng.

Nữ diễn viên 41 tuổi được khen ngày càng rạng rỡ và trẻ trung Ảnh: Instagram NV

Dù bận rộn chăm sóc ba con nhỏ, Kate Hudson vẫn dành thời gian làm đẹp cho bản thân Ảnh: Instagram NV

Để có được vóc dáng đẹp như hiện tại, Kate Hudson đã trải qua quãng thời gian tập luyện gian khổ Ảnh: Instagram NV

Bên dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, bạn bè và cư dân mạng không khỏi ghen tị, suýt xoa thân hình không chút mỡ thừa của Kate Hudson. Nhiều bà mẹ bỉm sữa khác thậm chí tích cực hỏi thăm bí quyết lấy lại vóc dáng hoàn hảo của diễn viên phim Yêu lầm chồng bạn. Được biết, mỹ nhân 41 tuổi là người yêu thích vận động, cô say mê tập luyện Yoga, Pilates và nhảy. Hằng ngày, nữ diễn viên tuân thủ chế độ tập luyện gắt gao với sự giám sát từ huấn luyện viên riêng. Thêm vào đó, người đẹp dành nhiều thời gian vận động bên ngoài phòng tập để cơ thể thêm khỏe khoắn, dẻo dai. Cô cũng áp dụng chế độ ăn kiêng lành mạnh với các loại rau, củ quả tươi, đồ ăn hữu cơ và nói không với thức ăn làm sẵn cùng với các món ăn chứa nhiều đường, tinh bột. Kate Hudson từng chia sẻ cô luôn phải chiến đấu với chuyện giảm cân và luôn sáng suốt trong việc lựa chọn thực phẩm dùng hằng ngày. Người đẹp tự hào vì mọi nỗ lực chăm chỉ của bản thân nay đã được đền đáp xứng đáng.

Cuộc sống hiện tại của minh tinh 41 tuổi luôn tràn ngập tiếng cười Ảnh: Instagram NV

Kate Hudson sinh năm 1979, cô là diễn viên nổi tiếng tại Hollywood với các bộ phim như: Almost Famous (Sắp nổi tiếng), About Adam, How to Lose a Guy in 10 Days (Yêu em không quá 10 ngày), Bride Wars (Cuộc chiến nàng dâu), Raising Helen, You, Me và Dupree (Kỳ đà cản mũi)… Bộ phim gần đây nhất mà Kate Hudson tham gia là Marshall (2017). Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, người đẹp còn được yêu thích bởi nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ với mái tóc vàng óng ả và nụ cười rạng rỡ. Cô từng được truyền thông Hollywood mệnh danh là một trong những mỹ nhân sở hữu nụ cười đẹp nhất Hollywood. Nữ diễn viên từng trải qua hai lần đổ vỡ, có hai con riêng trước khi đến với Danny Fujikawa và sinh cho nam nhạc sĩ này một bé gái vào tháng 10.2018. Trong quá khứ, cô từng vướng tin đồn hẹn hò với tài tử Brad Pitt.

Sau 3 năm vắng bóng, Kate Hudson sẽ sớm tái xuất màn ảnh rộng Ảnh: Instagram NV

Kể từ khi mang thai và sinh con gái út, Kate Hudson không tham gia bất kỳ bộ phim điện ảnh nào. Suốt 3 năm qua, người đẹp dành phần lớn thời gian chăm lo cho gia đình và tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi bên chồng con. Sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh, “mỹ nhân sở hữu nụ cười đẹp nhất Hollywood” sắp trở lại với tư cách là diễn viên trong bộ phim Music đóng cùng Maddie Ziegler và Leslie Odom Jr. Cô cũng sẽ sớm xuất hiện trong bộ phim giả tưởng Mona Lisa and the Blood Moon. Hiện cả hai tác phẩm này đều đang trong giai đoạn hậu kỳ.