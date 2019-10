Kevin Spacey không bị buộc tội tấn công tình dục vì người tố cáo đã chết

Cụ thể, Christina Buckley, Phó trưởng ban đơn vị tội phạm tình dục của cơ quan nói trên đã chính thức bỏ vụ án vào hôm 28.10. Theo tiết lộ từ vị này, trong quá trình điều tra cáo buộc liên quan đến vụ kiện, người tố cáo đồng thời cũng tự nhận mình là nạn nhân đã qua đời vào tháng trước vì căn bệnh ung thư. Các cáo buộc tấn công tình dục không thể được chứng minh mà không có sự tham gia của nạn nhân, chính vì vậy, vụ kiện bị bác bỏ và Kevin Spacey dễ dàng thoát khỏi rắc rối.

Trong 2 năm qua, tài tử phim Vẻ đẹp Mỹ đã vướng không ít cáo buộc tình dục ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trước đó, vào tháng 9.2018, một nhân viên trị liệu massage tên John Doe đã ủy quyền luật sư đệ đơn kiện nam diễn viên 60 tuổi tấn công tình dục. Theo lời của người này, ngôi sao kỳ cựu của phim Sóng gió chính trường có những hành động như: cưỡng hôn, sờ soạng cơ thể và tấn công vùng nhạy cảm của John khi cả hai gặp gỡ tại Malibu vào tháng 10.2016. Sự việc xảy ra khiến người tố cáo chịu không ít đả kích về tâm lý và cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương. Tháng 7.2018, John Doe đã đến Sở cảnh sát Los Angeles (Mỹ) để khai báo về sự việc và quyết định đâm đơn kiện 2 tháng sau đó. Đây không phải là trường hợp đầu tiên Kevin Spacey không bị truy cứu trách nhiệm liên quan đến cáo buộc tình dục. Hồi tháng 7 vừa qua, các công tố viên bang Massachusetts (Mỹ) đã bác bỏ một vụ án tương tự chống lại ngôi sao gạo cội này. Người được xem là nạn nhân trong vụ việc là con trai của Heather Unruh - cựu phóng viên tin tức tại Boston TV. Cậu thanh niên này khẳng định bản thân đã bị nghệ sĩ sinh năm 1959 quấy rối tình dục tại một quán bar ở Nantucket vào năm 2016, lúc này, người bị hại mới 18 tuổi. Sau khi bị tố cáo, Kevin Spacey phải hầu tòa vào đầu năm 2019 và chịu sức ép lớn từ dư luận song ông liên tục phủ nhận các cáo buộc. Vụ việc nhanh chóng đi đến hồi kết vì gặp vấn đề liên quan đến chứng cứ.

Tháng 11.2017, Heather Unruh (phải) đã tổ chức một cuộc họp báo nhằm phanh phui những trò đồi bại của nam diễn viên kỳ cựu đối với con trai bà đồng thời tuyên bố muốn kẻ quấy rối phải ngồi sau song sắt nhà tù ẢNH: AFP

Kevin Spacey sinh năm 1959 và là một diễn viên, biên kịch, đạo diễn kỳ cựu người Mỹ. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, tài tử 60 tuổi đã mang về 2 tượng vàng Oscar cùng cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. Tài năng, nổi tiếng và quyền lực, thế nhưng, ngôi sao gạo cội này cũng bị xem là kẻ bệnh hoạn. Nghệ sĩ sinh năm 1959 là một trong những tên tuổi bị tố cáo nhiều nhất khi phong trào #MeToo càn quét làng công nghiệp giải trí Hollywood. Bên cạnh hai trường hợp nói trên, tháng 10.2017, Anthony Rapp tiết lộ Kevin Spacey đã tấn công tình dục khi anh mới 14 tuổi. Tháng 11 cùng năm, phía Old Vic - nhà hát nổi tiếng ở thành phố London (Anh), cho biết họ đã nhận 20 đơn tố cáo Kevin Spacey có hành vi không phù hợp trong thời gian ngôi sao này làm giám đốc nghệ thuật tại đây.

Trong đoạn video có tên Let me be Frank được Kevin Space đăng tải trên trang cá nhân vào cuối năm 2018, nghệ sĩ quyền lực này khẳng định bản thân biết rõ những cáo buộc chống lại mình và sẽ vượt qua tất cả để khôi phục sự nghiệp. Sau đó, Kevin Spacey đưa ra tuyên bố khó hiểu: “Nếu tôi không phải trả giá cho những việc mà tôi đã làm thì tôi chắc chắn sẽ không trả giá cho những việc mà tôi không làm”.