Khả Ngân: 'Hoạt động trong showbiz nên tôi không thể cứ ngây thơ mãi được'

Đến tham dự buổi giao lưu và giới thiệu thông tin Giải thưởng Hàn lâm Sáng tạo châu Á (Asian Academy Creative Awards 2019), Khả Ngân diện trang phục đơn giản, trẻ trung với áo sơ mi và quần jean. Cô tỏ ra vui mừng và hạnh phúc khi ông Michael McKay (đại diện Asian Academy Creative Awards 2019) nhận xét rằng: “Hậu duệ mặt trời bản Việt Nam được đánh giá cao trong số những tác phẩm nhận được đề cử tại hạng mục Phim chuyển thể xuất sắc nhất".

Người đẹp thích thú: “Năm ngoái do tham dự giải cũng trễ nên tôi chỉ được tham gia với tư cách người trao giải, hi vọng trong thời gian tới nền điện ảnh/truyền hình nước nhà sẽ có những tác phẩm tranh giải và đoạt giải thưởng lớn. Bộ phim Hậu duệ mặt trời và 100 Ngày bên em là hai bộ phim tham gia trong mục điện ảnh và truyền hình mà tôi được đề cử trong giải khiến tôi rất vui. Năm ngoái tôi thấy tên mình trong danh sách dự giải là đã rất vui rồi, lúc đó tôi không mong là mình sẽ được giải mà chỉ cần được xuất hiện thôi. Nhưng về sau này, dĩ nhiên có giải thưởng thì ai mà chẳng mừng. Dù là bất cứ vai trò gì, tôi nghĩ giải thưởng sẽ chứng minh khả năng diễn xuất của mình. Tôi hi vọng năm nay mình sẽ có một chút may mắn trong đó”.

Ảnh: BTC Khả Ngân, đạo diễn Bửu Lộc trao đổi với ông Michael McKay về giải thưởng Asian Academy Creative Awards 2019

Nữ diễn viên sinh năm 1997 cho biết sau Hậu duệ mặt trời cô nhận được rất nhiều lời khen chê. Người đẹp tâm sự cô từng rất buồn khi bị khán giả chê diễn đơ, nhạt nhưng nhờ đó cô đã cố gắng hơn rất nhiều. Khả Ngân chia sẻ cô tự nhận thấy bản thân mình có khả năng và cảm thấy thích được diễn, cô xem đó là cuộc sống của mình. "Bác sĩ Hoài Phương" bày tỏ sau này cô sẽ xem xét kịch bản thật kỹ, dù là bộ phim nổi tiếng nhưng nếu không nằm trong khả năng của nữ diễn viên vẫn sẽ không dám nhận lời vì cũng sợ làm ảnh hưởng đến phim. Sắp tới, người đẹp cũng tiết lộ cô sẽ "lấn sân" sang lĩnh vực MC để thử thách bản thân mình.

Trước đó, Khả Ngân từng tiết lộ chuyện gia đình không được hòa thuận. Cụ thể cô chia sẻ mình "có bố mẹ mà như không có". Đến hiện tại Khả Ngân cho biết: “Vốn dĩ nó đã là như vậy nên giờ cũng không có gì thay đổi cả. Giờ tôi thấy việc đó cũng khá nhẹ nhàng đối với mình. Ba mẹ sinh tôi ra, đến hiện tại thì tôi đã có công việc, có địa vị và có thể giúp đỡ được cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh đã là may mắn nhất rồi. Tôi nghĩ tôi không có duyên với bố mẹ. Họ có duyên sinh tôi ra nhưng không có duyên để dạy dỗ, gần nhau thì thôi. Miễn là họ vui vẻ, họ hạnh phúc là tôi đủ vui rồi. Trên cuộc đời này mỗi con người sinh ra đều có cuộc sống riêng của họ, tôi nghĩ mình không nên làm phiền đến bố mẹ”.

Ảnh: FBNV Ở tuổi 21, nữ diễn viên cảm thấy mình hạnh phúc khi bản thân tự có thể kiếm ra tiền và có thể giúp đỡ được nhiều người

Nữ diễn viên cũng bày tỏ, chuyện gia đình không được trọn vẹn cũng không làm cô mất niềm tin vào tình yêu và gia đình. Khả Ngân cho biết cô vẫn rất vui vẻ và yêu đời vì vẫn nhận được tình yêu thương của bà. Tuy nhiên, nữ diễn viên tự nhận thấy rằngmình đã trưởng thành sớm so với độ tuổi hiện tại. “Tôi tự thấy mình già, đi đâu mọi người cũng nói tôi như 26, 27 tuổi vì mọi người bảo tôi nói chuyện già quá. Đơn giản là vì gia đình như vậy, thứ hai là vì tôi làm việc quá sớm, môi trường sống và những va vấp mà tôi gặp phải nên tôi nghĩ mình phải tự lớn lên thôi. Thời điểm này tôi đang trong nghệ thuật, đang trong showbiz như vậy tôi không thể nào ngây thơ mãi được. Tất nhiên là mỗi người đều phải giữ sự ngây thơ một chút xíu cho riêng mình, đó là để cuộc sống này mình thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Nhưng tôi nghĩ mình già như vậy nhiều khi cũng có lợi, mình có thể suy nghĩ xa hơn, khi đưa ra quyết định mình có thể biết đúng sai thế nào. Tuy nhiên cũng có chút thiệt thòi là tôi cứ suy nghĩ xa quá nên cũng đau đầu”, Khả Ngân cho biết.