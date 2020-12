Khi sân khấu chủ động tìm nhà sản xuất

Song song đó, Lệ Ngọc thời gian gần đây nổi lên như một sân khấu xã hội hóa năng động ở khu vực phía bắc. “Các vở đều “cháy” vé, có vở khán giả xem đến 4 - 5 lần. Thị Nở Chí Phèo hay Huyền thoại gò Rồng ấp, Tấm Cám đều hút khách”, ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc nghệ thuật của Sân khấu Lệ Ngọc, chia sẻ. Ông Vinh cũng cho biết lý do Thị Nở Chí Phèo hút khách là do vở được chuyển thể từ tác phẩm văn học giảng dạy trong nhà trường và đáp ứng được nhu cầu của khán giả mục tiêu. “Chí Phèo là tác phẩm quá nổi tiếng của nhà văn Nam Cao, người Việt hầu như ai cũng biết. Còn học sinh cấp 3 đang học tác phẩm trong nhà trường thì rất muốn nhìn thấy nó trên sân khấu bằng hình ảnh, bằng người thật, cảm xúc thật. Giáo viên họ nhận thấy sự tiếp thu của học sinh khi xem ở sân khấu gấp nhiều lần so với một bài giảng. Việc có lớp đi xem 2 - 3 lần là bình thường”, ông nói.