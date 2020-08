Không ảnh ‘Đảo Trường Sa Lớn’ của nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn trưng bày tại Mỹ

Thông tin trên do bà Trần Thu Trang, phụ trách truyền thông Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, vừa gửi cho nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn. Theo đó, hai bức ảnh Đảo Trường Sa Lớn, mang đậm tình yêu quê hương đất nước của nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn sẽ được phóng to, trình bày đẹp mắt trên banner với kích thước lớn, xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện ngoại giao đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam diễn ra tại Mỹ, cùng với đó là hai chữ Việt Nam thiêng liêng in phía trên bức ảnh.

Nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn là "tay máy" chuyên chụp ảnh từ không trung từng được xác lập nhiều kỷ lục của Việt Nam Ảnh: NVCC

Được biết, hơn 40 năm miệt mài lao động nghệ thuật , Giản Thanh Sơn là tên tuổi trong giới nhiếp ảnh Việt Nam và quốc tế. Ông đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm lớn, xuất bản sách như: Dấu ấn hội nhập, Vị thế Việt Nam, Không ảnh Sài Gòn, Lê Hùng Dũng 60 năm với đời, Phóng viên ảnh Nick Út huyền thoại giản dị (tác giả và chủ biên), Môi trường thế giới, Việt Nam nhìn từ không trung và Ý chí Dương Ngọc Minh….

Nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) xác lập 4 kỷ lục gồm: Người chụp ảnh chân dung chính khách nhiều nhất (năm 2005); Nhà nhiếp ảnh sở hữu bộ ảnh đất nước nhìn từ không trung nhiều nhất (năm 2007); "Dấu ấn hội nhập" - Bộ sách ảnh cao cấp đầu tiên về hoạt động ngoại giao của Việt Nam (năm 2011); "Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam" - Bộ sách ảnh cao cấp đầu tiên về đảo và bờ biển Việt Nam (năm 2015).

Đặc biệt ngày 26.8.2018, tại sự kiện Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 35 tổ chức ở TP.HCM, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn còn được Viện Nội dung Kỷ lục thế giới (WRCA) thuộc Liên minh Kỷ lục thế giới trao chứng nhận vinh danh vì sự cống hiến cho cộng đồng xã hội, quảng bá hình ảnh con người, đất nước qua những quyển sách và bộ tác phẩm nói trên.

Banner trình bày tác phẩm Đảo Trường Sa Lớn sẽ được trưng bày trong các sự kiện ngoại giao đặc biệt ở Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cung cấp

Trên trang cá nhân của ông, rất nhiều đồng nghiệp: Nick Út, Nguyễn Công Thành, Lê Nguyễn, Hoàng Trưởng, Trương Công Khả, Nguyễn Nhân... chia vui với nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn niềm hạnh phúc này.

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên về niềm vui quá bất ngờ, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn nói: “Nghe tin hai tác phẩm Đảo Trường Sa Lớn được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ chọn làm biểu trưng cho nét đẹp Việt Nam ngày nay để giới thiệu, tôi lại càng nhớ nhiều đến những chuyến bay trên những hòn đảo quê hương khi chụp những bức ảnh vô giá này mà rưng rưng nước mắt”.

Bức ảnh thứ hai Đảo Trường Sa Lớn của Giản Thanh Sơn cũng được chọn lần này Ảnh: Giản Thanh Sơn