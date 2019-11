Không cần Trung Quốc, Joker vẫn trở thành phim sinh lời khủng, tại sao?

Mốc doanh thu gần 957 triệu USD của tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh DC nhưng không nằm trong Vũ trụ phim DC là Joker khiến cho tạp chí Forbes, hay trang IndieWire phải ngỡ ngàng. Qua phân tích của giới chuyên gia phòng vé, việc tác phẩm của đạo diễn Todd Phillips gia nhập câu lạc bộ phim tỉ USD chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu đạt được điều đó, phim về gã hề thành phố Gotham sẽ phá vỡ hàng loạt kỷ lục ở các dòng phim (dòng phim chuyển thể từ truyện tranh, dòng phim 18+). Thành công hiện tại của Joker khiến nhiều người ngạc nhiên vì tác phẩm không cần đến thị trường điện ảnh béo bở Trung Quốc

Cụ thể, đa số các báo phương Tây đều đưa ra con số kinh phí tưởng chừng như chính xác của tác phẩm là 55 triệu USD, nhưng con số "chốt sổ" cuối cùng, bao gồm các chi phí khác theo tiết lộ của IndieWire là 62,5 triệu USD. Với số doanh thu hiện tại, "con cưng" của hãng Warner Bros sinh lời chính xác là 15,3 lần so với kinh phí bỏ ra. Và nếu chạm ngưỡng 1 tỉ USD doanh thu, tác phẩm của Warner Bros sẽ sinh lời 16 lần.

Nếu so về mức độ sinh lời, Joker chỉ đứng hạng hai, hạng nhất thuộc về phim khủng long Jurassic Park (1993) theo Forbes Ảnh: Universal

Xét trên diện rộng, tức vượt ra khỏi những tác phẩm 18+/chuyển thể từ truyện tranh, Joker vẫn xếp hạng hai sau bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết viễn tưởng là Jurassic Park (1993) của đạo diễn Steven Spielberg. Bộ phim 13+ về thế giới khủng long này có doanh thu trên 1 tỉ USD, nó sinh lời trên 16,3 lần so với kinh phí 63 triệu USD. Tờ Forbes gọi Jurassic Park là bộ phim rẻ nhất từng được làm ra trong lịch sử vì số tiền lời quá to, thứ hai là Joker, và sau đó là hàng loạt các bộ phim của Marvel.

IndieWire đưa ra chứng cứ cụ thể, sở dĩ các phim siêu anh hùng của Marvel không sinh lời quá khủng vì để có được số doanh thu phòng vé đáng mơ ước, Disney /Marvel phải chi cho tất cả các phim trên 100 triệu USD kinh phí, cộng với các chi phí khác thì số tiền đội sổ đến vài trăm triệu USD trên một phim là chuyện thường.

So với các phim khác trong thế kỷ 21 cũng được chuyển thể từ thế giới truyện tranh DC, tác phẩm đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 76 đã làm được những điều không tưởng. Tuy Joker chưa gia nhập câu lạc bộ phim tỉ USD của Warner Bros nhưng đều vượt mặt cả 3 tác phẩm tỉ USD của hãng nếu xét về mức độ sinh lời. Cụ thể, con số lời 15,3 lần của phim đánh bại The Dark Knight (doanh thu trên 1 tỉ USD) là trên 5,42 lần, The Dark Knight Rises (gần 1,1 tỉ USD) là 4,32 lần và Aquaman (trên 1,148 tỉ USD) là 5,74 lần. Trong đó, thị trường Trung Quốc mang về cho The Dark Knight Rises 52,7 triệu USD doanh thu phòng vé, còn Aquaman là gần 292 triệu USD.

Người hâm mộ còn bất ngờ hơn với sự sinh lời của phim nếu so nó với các tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh khác ngoài ba anh em như đã kể ra ở trên. Joker vượt mặt phim Venom (doanh thu trên 854 triệu USD, lời 9,48 lần), Batman của đạo diễn Tim Burton (trên 411 triệu USD, lời 11,74 lần), Teenage Mutant Ninja Turtles (trên 200 triệu USD, lời 14,81 lần) và The Mask (trên 351 triệu USD, lời 15,26 lần). Còn đối với dòng phim 18+, Joker vượt Deadpool (trên 742,1 triệu USD, lời 13,48 lần) và phần tiếp theo (trên 785 triệu USD, lời 7,13 lần).