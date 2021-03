Không tổ chức lễ trao giải Oscar 2021 trực tuyến

Do đại dịch Covid-19, lễ trao giải Oscar lần thứ 93 tôn vinh nghệ sĩ bằng những danh hiệu cao quý nhất trong ngành điện ảnh sẽ được tổ chức tại nhà ga Union ở trung tâm thành phố Los Angeles và Nhà hát Dolby ở Hollywood. Nghệ sĩ, khách mời được kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt trước và trong đêm trao giải 25.4 (giờ Mỹ).

“Sẽ không có hình thức trực tuyến cho lễ trao giải”, các nhà sản xuất chương trình Steven Soderbergh, Jesse Collins và Stacey Sher xác nhận. “Chúng tôi cố gắng hết sức để mang đến một buổi tối an toàn và thú vị cho tất cả mọi người tham gia trực tiếp chương trình cũng như hàng triệu người hâm mộ điện ảnh trên toàn thế giới . Và chúng tôi e ngại tổ chức trực tuyến sẽ làm giảm những nỗ lực đó”, nhà sản xuất Steven Soderbergh nói thêm.

Các diễn viên trong phim Parasite mừng chiến thắng tại lễ trao giải Oscar 2020 ẢNH: REUTERS

Những nghệ sĩ được đề cử Oscar và khách mời sẽ tập trung tại nhà ga Union, trong khi các chương trình khác được tổ chức trực tiếp bên trong Nhà hát Dolby cách đó khoảng 12,9 km.

Như hằng năm, hàng trăm ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới tập trung tại Nhà hát Dolby có sức chứa 3.400 chỗ ngồi cho chương trình trao giải Oscar trực tiếp sau sự kiện thảm đỏ chật kín các nhiếp ảnh gia và đội ngũ quay phim.

Một số chương trình trao giải điện ảnh và âm nhạc gần đây đã thay thế các cuộc tụ họp thông thường tại các buổi dạ tiệc và trên sân khấu bằng hình thức xuất hiện trực tiếp kết hợp trực tuyến được ghi hình sẵn. Do đó, lượng khán giả theo dõi qua truyền hình sụt giảm mạnh. Lễ trao giải Quả cầu vàng (28.2) và Grammy (14.3) thu hút số lượng người xem ít nhất trong nhiều thập niên.

Các đề cử cho giải Oscar 2021 đã được công bố vào ngày 15.3. Phim Mank về những năm 1930 dẫn đầu với 10 đề cử trong đó có hạng mục quan trọng là Phim hay nhất. Danh sách đề cử Phim hay nhất còn có The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal và The Trial of the Chicago 7.