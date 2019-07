Kim Kardashian đổi tên mẫu nội y 'Kimono' sau khi bị tố xúc phạm văn hóa Nhật

Vụ việc lên đến đỉnh điểm khi giới chức trách Nhật Bản vào cuộc. Thị trưởng thành phố Kyoto, ông Daisaku Kadokawa đã trực tiếp gửi thư đề nghị nữ nghệ sĩ gỡ bỏ nhãn hiệu “Kimono” cũng như mời cô đến thăm Nhật Bản. Điều này nhằm giúp Kim Kardashian hiểu rõ hơn về văn hóa cũng như lịch sử trang phục Kimono của xứ sở mặt trời mọc.

Trước áp lực của dư luận và tác động của chính quyền Nhật Bản, “Kim siêu vòng ba” quyết định thay đổi nhãn hiệu nội y của mình. Cụ thể, nhà sáng lập chương trình Keeping Up With The Kardashians thông báo trên trang Instagram: “Tôi luôn luôn lắng nghe, học hỏi và phát triển. Tôi rất trân trọng niềm đam mê và góp ý mà mọi người mang đến cho tôi”.

Sau cơn bão chỉ trích, cuối cùng Kim Kadarshian cũng quyết định đổi tên dòng nội y Ảnh: Instagram nhân vật

Ngoài ra, vợ rapper Kayne West còn cho biết: “Các thương hiệu và sản phẩm của tôi được xây dựng với tính toàn diện và lấy sự đa dạng làm giá trị cốt lõi. Sau khi suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng, tôi sẽ ra mắt thương hiệu nội y của mình dưới một tên mới. Tôi sẽ thông báo sớm. Cảm ơn các bạn đã thông cảm và luôn ủng hộ tôi”.

Hiện tại, nữ doanh nhân chưa tiết lộ bất kỳ thông tin gì về tên gọi mới cho bộ sưu tập Solutionwear của cô. Trước đó, Kim Kardashian tỏ ra khá cứng rắn khi tuyên bố trên tờ The New York rằng cô tự hào với sản phẩm mình tạo ra cũng như chấp nhận bất kỳ tình huống nào xảy đến trong tương lai. Mặc dù cơn bão chỉ trích có phần lắng xuống, tuy nhiên, công chúng vẫn chờ đợi một lời xin lỗi công khai người dân Nhật Bản từ ngôi sao 38 tuổi sau vụ việc này.

Kim Kardashian hay “Kim siêu vòng ba” là cái tên đầy thị phi ở Hollywood. Trước đó, cô chỉ là một trợ lý cho “nữ hoàng tiệc tùng” Paris Hilton và hầu như không để lại dấu ấn gì. Tuy nhiên, sau sự cố “vô tình” rò rỉ clip sex cùng bạn trai Ray J, nữ hoàng chiêu trò đã vô cùng khôn ngoan khi tự thành lập một chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians để tự phơi bày những chuyện lùm xùm và nhạy cảm về đời tư. Nhờ vào việc này, Kim Kardashian ngày càng trở nên nổi tiếng và một bước lên mây, tiến vào Hollywood. Hiện tại, cô đang hướng đến hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt với hàng loạt thương hiệu thời trang mang tên mình.