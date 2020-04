Kim Tae Hee và cuộc lột xác ngoạn mục trong phim ‘Hi Bye Mama’

Đúng 20 năm trước, Kim Tae Hee bước chân vào làng giải trí nhờ làm người mẫu quảng cáo cho một nhãn hàng. Vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi tắn của cô gái tuổi 21 lúc bấy giờ đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng công chúng. Kết quả là không lâu sau, cô được mời đóng phim đầu tay Last Present, chính thức đến với nghề diễn.

Nhờ “được” ghét cay ghét đắng, Han Yoo Ri cùng cặp mắt trợn trừng trừng trở thành thương hiệu gắn liền với tên tuổi Kim Tae Hee. Bấy giờ, bà mẹ hai con thắng hàng loạt giải thưởng dành cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và Ngôi sao được yêu thích tại các lễ trao giải.

Năm 2004 - 2015 là thời kỳ tỏa sáng rạng rỡ của Kim Tae Hee tại lĩnh vực phim truyền hình. Cô có hai phim chiếu năm đó là Tình cấm - Cửu vĩ hồ ngoại truyện và Chuyện tình Harvard. Riêng Chuyện tình Harvard thì tạo nên làn sóng hâm mộ lớn không thua gì Nấc thang lên thiên đường. Trong phim, cô sinh viên ngành y Lee Soo In chăm chỉ, hoạt bát và dễ thương được người đẹp thể hiện sống động. Diễn xuất ngọt ngào trong tác phẩm giúp cô thu về nhiều giải thưởng Baeksang, SBS Drama Awards 2005.

4 năm sau, Kim Tae Hee bất ngờ chuyển mình từ mỹ nữ sang đả nữ trên màn ảnh nhỏ qua phim Iris (Mật danh Iris). Không còn dáng vẻ dịu dàng hay những cử chỉ dễ thương dễ mến, quốc bảo nhan sắc Hàn Quốc bất ngờ chịu bầm dập tả tơi trong các cảnh hành động và tay chân đánh đấm điêu luyện cùng thân hình săn chắc và thần thái cool ngầu khi diễn vai nhân viên tình báo Choi Seung Hee.

Phát sóng trên KBS cuối năm 2009, Iris không chỉ đạt rating khủng mà còn thâu tóm nhiều giải thưởng uy tín xứ kim chi. Kim Tae Hee trong hình tượng gai góc được fan khen ngợi hết lời. Đặc biệt, “phản ứng hóa học” của cô với Lee Byung Hun gây chú ý, họ được chọn là một trong những đôi trai tài gái sắc được yêu thích nhất trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Chuyện tình Harvard và Iris chính là 2 phim thành công nhất trong sự nghiệp Kim Tae Hee những năm 2000 - 2009. Cả hai đều được đánh giá cao và thành công về mặt khán giả lẫn giới chuyên môn. Riêng minh tinh sinh năm 1980 được tán thưởng là trong thời kỳ đỉnh cao nhan sắc và diễn xuất ở tuổi gần 30.

Lấy “vốn liếng” từ hai tác phẩm này, cô quay lại đóng điện ảnh với phim Grand Prix, nhưng không đạt thành tích như mong đợi. Đây cũng là dự án màn ảnh rộng cuối cùng của Kim Tae Hee trong sự nghiệp diễn xuất. Trước đó, The Restless (2006) và Venus and Mars (2007) cũng chẳng được khán giả đón nhận tích cực lúc ra rạp.

Năm 2011, Kim Tae Hee quay lại mảng phim truyền hình và tiếp tục gây sốt nhờ Nàng công chúa của tôi. Có thế mạnh là nét đáng yêu và trong sáng, nên cô dễ dàng khắc họa được một Lee Sul hồn nhiên khi bỗng trở thành công chúa sau một đêm.

Nội dung tác phẩm đơn giản và nhân vật không quá yêu cầu truyền tải sâu về mặt tâm lý, vì thế, nữ diễn viên thể hiện rất tốt hình tượng Lee Sul và hớp hồn khán giả bằng nhan sắc lung linh.

Thời điểm đó, Kim Tae Hee cũng là một trong số ngôi sao dẫn đầu làng sóng Hallyu, nhưng cô lại rất ít khi sang nước ngoài đóng phim. Suốt 20 năm hoạt động, vợ của Bi Rain chỉ có 2 lần lên màn ảnh nước bạn là 99 days with the Superstar (Nhật Bản) và Thư thánh Vương Hi Chi ( Trung Quốc ), tất cả đều không gây tiếng vang như mong đợi.