Lady Gaga tiết lộ hoàn cảnh ra đời MV ca khúc '911' vừa phát hành

Tờ People đưa tin, Lady Gaga đã phát hành MV ca khúc 911 hôm 18.9 (giờ Mỹ), một MV mà nữ ca sĩ nói là “rất riêng tư” về hành trình của cô khi phải đối diện với vấn đề sức khỏe tâm thần và được lấy cảm hứng từ bộ phim Armenia cổ điển Màu thạch lựu (The Color of Pomegranates).

“MV này với tôi rất riêng tư. Đó là những vần thơ của nỗi đau, nơi trải nghiệm của tôi về sức khỏe tinh thần, nơi thực tế và ước mơ có thể kết nối với nhau để hình thành những gì gọi là anh hùng trong mỗi chúng ta”, danh ca 34 tuổi viết trên Instagram.

Chủ nhân ca khúc Rain on Me cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, đạo diễn MV Tarsem Singh, nhạc sĩ - nhà sản xuất Bloodpop vì đã làm ra: “Một bản ghi âm không che giấu gì ngoài sự thật và đã quay MV an toàn giữa đại dịch Covid-19. Ca khúc thể hiện một phần cuộc sống thực của tôi hằng ngày”.