Làm lại bìa album 'Montero', nhà thiết kế Việt được Lil Nas X khen ngợi

Việc những tài năng đến từ Việt Nam tạo được sự chú ý của giới chuyên môn quốc tế luôn là một tín hiệu vui của làng giải trí và nghệ thuật Việt. Những dấu ấn ấy sẽ giúp cho hình ảnh của người Việt Nam trở nên quen thuộc và đáng nhớ hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Mới đây, ngôi sao quốc tế người Mỹ - rapper Lil Nas X đã chọn tác phẩm của nhà thiết kế Việt Nam là Đinh Thiên Phú làm ảnh bìa remake cho album mới Montero.

“Lady Gaga phiên bản nam” Lil Nas X chia sẻ tác phẩm của nhà thiết kế Đinh Thiên Phú trên Instagram cá nhân Ảnh: NSCC

Lil Nas X là nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ, rapper người Mỹ nổi tiếng hiện nay, được biết đến rộng rãi qua ca khúc Old Town Road sau khi bản hit này lan truyền trên ứng dụng TikTok đầu năm 2020 và trụ vững ở vị trí quán quân Billboard Hot 100 suốt 19 tuần.

Rapper Lil Nas X được ví như “Lady Gaga phiên bản nam” thế hệ Gen Z (anh sinh năm 1999) khi liên tục “công phá” làng nhạc thế giới với loạt sản phẩm âm nhạc, màn trình diễn sân khấu gây sốc nhưng chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa qua các MV ra mắt dạo gần đây như Montero (Call me by your name), Industry Baby, That's What I Want.... Anh cũng là rapper kết hợp cùng 7 chàng trai nhóm nhạc BTS Hàn Quốc xuất hiện tại lễ trao giải Grammy lần thứ 62 với tiết mục biểu diễn Old Town Road cách đây không lâu. Sự phóng khoáng, độc đáo, mới mẻ cùng cá tính nổi loạn của Lil Nas X giúp anh trở thành nam nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất tại lễ trao giải Grammy lần thứ 62, và giành giải 'Video âm nhạc hay nhất', 'Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất'.

Rapper Lil Nas X kết hợp nhóm nhạc BTS Hàn Quốc tại lễ trao giải Grammy lần thứ 62 Ảnh: NSCC

Với album đầu tay Montero, Lil Nas X đã kết nối với 15 quỹ từ thiện trên khắp nước Mỹ, nhằm thúc đẩy quyền và bảo vệ cộng đồng LGBTQ+, cộng đồng người da màu, các bệnh nhân HIV/ AIDS... Hiện tại, album Montero nhận về nhiều lời khen tích cực từ giới chuyên môn lẫn lượng tiêu thụ ấn tượng. Đồng thời, Lil Nas X cũng thực hiện nhiều chiến dịch để quảng bá cho album trên toàn cầu, trong đó có việc tổ chức cuộc thi remake bìa album Montero.

Mới đây, Cover Art Matter - một chuyên trang quốc tế uy tín trong lĩnh vực ảnh bìa album, đã chọn ra 9 mẫu xuất sắc nhất khi remake bìa album Montero của ca sĩ Lil Nas X; và hình ảnh đầu tiên được chọn trong collection (bộ sưu tập) này chính là thành phẩm của một nhà thiết kế Việt Nam: Đinh Thiên Phú (nghệ danh KW Design).

Các trang mạng xã hội uy tín lựa chọn đăng tải thiết kế của Đinh Thiên Phú dành cho các ngôi sao quốc tế Ảnh: NSCC

Không chỉ riêng chuyên trang quốc tế Cover Art Matter đánh giá cao, mà chính Lil Nas X cũng chấm và đã share (chia sẻ) một cách trân trọng, dành lời khen ngợi hình ảnh bìa do Đinh Thiên Phú thực hiện trên Instagram của mình. Việc được ghi nhận bởi chuyên trang uy tín và chính bản thân Lil Nas X, là một điều mà chàng thiết kế Việt Nam - Đinh Thiên Phú tự hào; bởi việc remake lại bìa album này không hề dễ, phải làm sao để vừa có thể đúng với concept (ý tưởng) gốc của album, vừa phản ánh đúng tinh thần chủ đạo của album, mà lại vừa tạo ra được sự khác biệt, dấu ấn cho riêng mình. Đinh Thiên Phú đã thành công khi tạo ra được một tác phẩm có thể sánh vai cùng với nhiều nhà thiết kế khác trên khắp thế giới, xuất hiện đặc biệt trên Instagram của Lil Nas X.

Đinh Thiên Phú là designer (nhà thiết kế) từng được nhiều khán giả biết đến qua chương trình Người ấy là ai, cùng với hàng loạt poster và bìa album mà anh sáng tạo cho các ngôi sao Việt trong nhiều năm qua. Đinh Thiên Phú cho biết, Lil Nas X cũng là một trong những nhân vật mới nổi của làng showbiz thế giới mà anh rất ngưỡng mộ. “Bìa album Montero của Lil Nas X là một nguồn cảm hứng thú vị cho tôi trong những ngày ở nhà chống dịch. Đây là thời điểm làng âm nhạc và showbiz Việt Nam đóng băng, nên các dự án thiết kế poster và bìa album của tôi cho các nghệ sĩ Việt cũng không nhiều. Thế nên tôi quyết định tham gia thiết kế một bản remake dựa trên bìa album Montero của Lil Nas X, chủ yếu để duy trì sự sáng tạo của mình và để thế giới biết đến sự sáng tạo của designer Việt, nhưng không ngờ lại nhận được sự chú ý của giới chuyên môn quốc tế và được chính bản thân Lil Nas X lựa chọn”, Đinh Thiên Phú chia sẻ.

Hàng loạt tác phẩm remake ảnh bìa album được sao quốc tế nhắc đến của Đinh Thiên Phú Ảnh: NSCC

Thực tế, việc remake các ảnh bìa album nổi tiếng quốc tế cũng là một thói quen và công việc thường xuyên của Đinh Thiên Phú. Anh từng remake ảnh bìa Chained to the rhythm (Katy Perry - ft. Skip Marley), Teeth (Lady Gaga), Big girl cry (Sia), Grand piano (Nicki Minaj), When the party's over (Billie Eilish), Solar power (Lorde), Art pop (Lady Gaga), Alejandro (Lady Gaga)…; và mỗi tác phẩm của anh khi đăng tải trên các chuyên trang quốc tế, hay được các trang mạng xã hội uy tín lựa chọn đăng tải để giới thiệu đến với khán giả quốc tế, đều nhận được sự trầm trồ, ngưỡng mộ.

Các tác phẩm của Đinh Thiên Phú thực hiện cho các ngôi sao Việt Nam Ảnh: NSCC